「2025計劃」，川普的政策綱要？

在競選期間，川普刻意與「2025計劃」保持距離。而現在，這份右翼宣言的幾位作者和貢獻者都可能在他的政府中身居要職。

（德國之聲中文網）川普还未正式就任總統，他正在組建的政府就已經爭議重重。他提名的內閣成員和對其他重要職位的任命中引發了政策研究專家的擔憂。

在11月，川普提名馬特‧蓋茨（Matt Gaetz）任司法部長，因遭到憤怒抗議而撤回。據媒體報導，川普告訴蓋茨，他無法獲得足夠的參議院支持票來獲得通過。這並不令人意外，因為蓋茨的政治攻擊甚至讓一些共和黨人避之不及，並且他曾因涉嫌與未成年人發生性行為而受到調查。

批評者稱，一些內閣成員的提名並非因為他們的卓越資質，而是因為他們與川普的親近關係。

「這些內閣人選凸顯了對川普忠誠的重要性，無論是他們過去還是在競選期間的表現，」位於華盛頓特區的美利堅大學政治、治理與經濟學教授米歇爾‧伊根（Michelle Egan）通過電子郵件告訴德國之聲。

川普任命的白宮新聞秘書卡羅琳‧萊維特（Karoline Leavitt）曾參與「2025計劃」的政府職員培訓影片。 圖片來源： Michael M. Santiag/Getty Images/AFP

「2025計劃」——右翼保守派的願望清單

川普提名的好幾位內閣成員都與「2025計劃」關係匪淺。「2025計劃」是由總部位於華盛頓特區的智庫傳統基金會（Heritage Foundation）發布的關於美國未來的極端保守派宣言。

「2025計劃」中詳細描述的目標包括縮小環境保護署（EPA）的規模、從政府文件中刪除關於氣候變化的詞句、減少接納難民的數量以及限制墮胎權。

「這份長達900頁的報告制定了基於極端保守社會願景的政策計劃，」德國智庫阿斯彭研究所（Aspen Institute Germany）執行董事斯托米-安妮卡‧米爾德納（Stormy-Annika Mildner）在寫給德國之聲的電子郵件中說，「報告中的許多方案都旨在擴大總統的權力。」

在2024年的美國大選期間，川普曾與這份右翼願望清單保持距離。「我對2025計劃一無所知，」他在自己擁有的社群網站平台真相社交（Truth Social）上發布帖子稱。“我不同意他們的一些觀點，他們的一些提議絕對荒謬且糟糕。」

在選舉獲勝後，川普的團隊繼續強調當選總統與這份極右保守宣言之間的距離。

「川普总統與2025計劃沒有任何關係，」川普即將上任的新聞秘書卡羅琳‧萊維特（Karoline Leavitt）對美聯社說。「所有內閣提名人選和任命都全心全意致力於川普总統的議程，而不是外部團體的議程。」

然而，事實是，多位與「2025計劃」有關的人士已經出現在川普新政府的工作人員名單中。

拉斯‧沃特（Russ Vought）是川普提名擔任管理與預算辦公室（OMB）主任的人選，他為「2025計劃」撰寫了關於總統權力的章節，認為總統權力應得到加強。 圖片來源： Michael Brochstein/ZUMAPRESS/picture alliance

「2025計劃」撰寫者可能佔據川普政府要職

拉斯‧沃特（Russ Vought）是川普提名擔任管理與預算辦公室（OMB）主任的人選。如果川普走正常程序，這一職位還需要參議院的確認。

該職位的官員負責擬定總統的預算提案，以及各機構之間對政府的議程的貫徹執行。

沃特曾在川普第一任期的最後幾個月擔任同樣的職位。他為「2025計劃」撰寫了關於總統權力的章節，認為總統權力應得到加強。他認為自己在政府中的角色對實現這一目標至關重要。

「OMB主任必須將自己的工作視為總統意志的最佳、最全面的體現，」沃特寫道。他認為管理與預算辦公室是「總統的空中交通控制系統」，應「參與白宮政策過程的所有方面」。

沃特繼續表示，理想情況下，該辦公室應「強大到足以凌駕於執行機構的官僚體系之上」。

如果川普如願，沃特並非唯一可能成為美國政府成員的「2025計劃」作者。

布倫丹‧卡爾（Brendan Carr）被當選總統任命為聯邦通信委員會（FCC）主席，這一職位無需參議院確認。

正是卡爾撰寫了「2025計劃」中關於聯邦通信委員會的章節。他呼籲限制技術平台對第三方發布內容的豁免權。這意味著，例如，YouTube可能會因用戶上傳包含違法內容的影片而承擔責任。

2024年11月9日，美國華盛頓特區的婦女遊行，示威者在制定和發布「2025計劃」的智庫傳統基金會大樓前表達抗議。 圖片來源： Carla Bleiker/DW

川普实施「2025計劃」的「可能性很高」

其他川普政府成員中，與「2025計劃」有關的人士還包括他任命的白宮新聞秘書卡羅琳‧萊維特（Karoline Leavitt），她曾參與「2025計劃」的政府職員培訓影片。還有未來的「邊境沙皇」托馬斯‧霍曼（Thomas Homan），他是「2025計劃」的貢獻者之一，也是傳統基金會的訪問學者。

鑑於川普未來政府與「2025計劃」團隊之間的諸多聯繫，外界認為即將上任的這位總統不想實施這份宣言中的右翼政策都難，至少會實施部分內容。

「川普团隊很可能會嘗試實施這些提案中的許多內容，」阿斯彭研究所的國際經濟關係專家米爾德納表示。

川普是否可以規避參議院確認程序？

大使、內閣部長和其他一些要職的總統提名，通常需要獲得參議院的確認。目前，共和黨在參議院佔據53個席位，民主黨佔47席。

不過，確實存在繞過這一程序的方法。

川普可以通過所謂的「休會任命」來任命內閣成員，也就是在國會休會期間直接任命。被川普已經在社群網站平台X上公開呼籲共和黨人同意他這樣做。

「討論的焦點在於參議院是否会休会，以允許總統趁機任命其內閣成員而無需參議院批准，」普林斯頓大學政治與公共事務教授諾蘭‧麥卡蒂（Nolan McCarty）在川普赢得選舉後不久對德國之聲表示。

他說：「我們從未真正遇到過如此大規模使用休會任命的情況。通常，這種方式只用於一兩個職位的任命，但用來任命整個政府的職位，那就令人擔憂了。」

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。