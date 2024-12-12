2025年1月1日起羅馬尼亞和保加利亞全面加入申根區

明年1月1日起，羅馬尼亞和保加利亞全面加入申根區。屆時，經由陸路入境也將實行邊境免檢。此前對此持反對意見的奧地利最終選擇「放行」。

（德國之聲中文網）歐盟內政部長本周四（12月12日）在布魯塞爾舉行會議，通過投票表決，允許保加利亞和羅馬尼亞全面加入申根區，從而取消兩國與歐洲其他國家之間的邊界。該決定將於2025年1月1日起生效。

"歡迎保加利亞和羅馬尼亞加入是一個歷史性時刻，"匈牙利內政部長平特（Sandor Pinter）表示，目前匈牙利擔任歐盟輪值主席國。

今年3月31日起，羅馬尼亞和保加利亞已正式成為申根區成員，自那時起，旅客經由海上和空中線路往來於這兩個東歐國家和其它申根國之間無需再接受簽證或護照檢查，但經由陸路出入境的人員仍須接受邊檢。

德國開始全線邊境檢查 對歐盟意味著什麼？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

為什麼羅馬尼亞和保加利亞直到現在才全面加入申根區？

羅馬尼亞和保加利亞自2007年起就是歐盟成員國，並且自2010年以來已經滿足了加入申根區的所有條件。然而，多年來，由於對兩國移民問題的擔憂，歐盟一些國家反對其加入申根區。

2022年以來，尤以奧地利帶頭堅持反對批准兩國加入申根區。但在本周四投票前，維也納已表示這一次不會再行使否決權。這部分是因為保加利亞已同意將其與土耳其的邊界部署更多邊防人員。

申根自由流動區創建於1985年，是全球最大的自由旅行區。它包括除塞普勒斯和愛爾蘭外的所有歐盟國家，以及非歐盟成員國瑞士、挪威、冰島和列支敦士登。

(法新社，德新社)