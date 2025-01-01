2025年德國新政府面臨哪些挑戰？

儘管移民數量正在減少，但是極右翼勢力仍然會將它作為爭取選票的議題來炒作。而能源價格高漲、技能工人短缺和網路攻擊頻繁這些直接影響經濟的問題，同樣會讓下屆德國政府感到頭疼。

（德國之聲中文網）馬格德堡聖誕市場襲擊事件以及由此引發的德國國內安全與極端主義討論，顯然將成為德國下屆政府關注的核心議題。然而，其他問題同樣重要。

經濟困境可能壓倒一切

政府該如何在打擊非常規移民的同時，又促成更多技術移民？如何防範網路攻擊，維護法治，並在內外壓力下加強民主？無論哪個政黨將在2025年執掌德國政府，這些都將是他們面臨的主要挑戰。

不過，如果你去詢問一些聯邦議員，他們的答案可能是，所有這些挑戰都必須暫時讓位於解決德國的經濟問題。像大眾汽車這樣的標誌性德國企業正面臨困境，人們擔心失業，並苦惱於不斷上漲的物價和房租。

德國大眾公司員工在漢諾威舉行罷工，抗議大眾關閉工廠的計劃。經過艱苦談判，大眾承諾不關閉工廠，但會裁員。 圖片來源： Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

能源價格、技能工人和網路攻擊

中右翼基民盟（CDU）前東德事務專員萬德維茨（Marco Wanderwitz）表示：「我們國家當前最大的問題是經濟停滯不前。這嚴重影響了國家的基礎與未來。經濟界的高層人士正在喪失對政界的信心。」

政府被指責應該為高價能源、高昂生產成本、基礎設施惡化、技能工人短缺以及繁瑣的官僚主義負主要責任。

綠黨前主席努裡普爾（Omid Nouripour）表示，特別是最後一點，從國家的數字化進程遲緩上便可見一斑。他對德國之聲說：「我們面臨經濟和結構的雙重危機。比如，在政府部門，傳真機仍被作為主要通信工具。而國家在投資方面的停頓也同樣顯而易見。」

這些問題因來自外部的網路攻擊而加劇，許多攻擊來自俄羅斯，目標為國家電網等關鍵基礎設施。努裡普爾指出：「保護關鍵基礎設施是最重要的任務。我們在這一領域有太多漏洞，而虎視眈眈的攻擊者又有很多。」

因此，加強警察和情報部門的能力將是未來一年的重要任務。

移民政策或將趨於嚴格

兩大重要議題將會變得比以往更加具有挑戰性：移民難題以及如何應對顯而易見的民粹主義和極右翼極端主義的抬頭。馬格德堡聖誕市場襲擊事件再次突顯了這兩大議題。

儘管歐洲邊境管理局（Frontex）估計，2024年前九個月大約有166,000人試圖非法進入歐盟，但近年來，德國的庇護申請數量和非常規移民人數實際上有所減少。

德國已經重新在所有邊境恢復了檢查。而基民盟這個在二月選舉中有望領導下一屆政府的保守黨，已經公開支持在邊境直接遣返難民的政策。

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地方政府的壓力

許多地方政府表示，他們在接收和照顧難民方面已經達到了極限。來自代表德國北部弗裡斯蘭人和丹麥人少數民族的政黨「南石勒蘇益格選民聯盟」（Südschleswigscher Wählerverband, SSW）的議員斯特凡‧塞德勒（Stefan Seidler）對此深有體會。

他告訴德國之聲：「從我的角度來看，各地市政當局目前面臨著幾乎難以應對的巨大任務。他們需要聯邦政府的支持。」

但萬德維茨持不同意見。他認為移民問題是可以管理的，儘管他知道這一議題非常具有爭議性。他解釋道：「數量已經下降。實際上我還聽一些地方官員說，情況比2014年或2015年要好得多。儘管如此，大家似乎都舉起了白旗。」

努裡普爾則擔心，未來前往德國的難民人數可能再次增加。他警告說：「我們知道烏克蘭的局勢可能會導致更多難民，中東的某些衝突也可能進一步升級。」

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保護聯邦憲法法院

與此同時，極右翼德國另類選擇黨（AfD）在明年2月的選舉中預計將獲得更多支持。

塞德勒警告：「我們正經歷來自極右翼的巨大壓力。」他擔憂少數群體的權利保護。他說：「我們目前看到的是，認為多數制是決定一切的唯一因素的人正在得勢。但作為一名少數族裔政治家，我必須明確表示：一個好的民主必須照顧到少數群體。」

這也是塞德勒支持由反對黨基民盟/基社盟（CDU/CSU）提出的一項改革動議的原因。該動議得到了中左翼社民黨（SPD）、綠黨和前聯合執政夥伴自民黨（FDP）的支持。這項改革旨在保護聯邦憲法法院不受政治干預，將修改憲法法院規則的門檻提高到三分之二多數。

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