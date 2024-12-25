2025年中國將蟬聯全球最大汽車出口國

儘管歐盟對電動車的額外關稅可能導致增速放緩，但難擋中國汽車發展勢頭。受益於尖端技術和多元化產品戰略，中國2025年仍將保持汽車出口第一大國。

（德國之聲中文網）根據海關總署公佈數據，2023年，中國汽車出口量為522.1萬輛，日本為442.3萬輛，中國首次超過日本，成為全球最大汽車出口國。

2024年，根據位於新加坡的市場研究公司Canalys的數據，中國汽車出口實現持續增長，前三季度出口量增長了27%，達到了310萬輛。

華創證券預測，2025年中國出口汽車增速將放緩，但出口量仍可能達到558萬輛，增長14%。其中放緩原因在於遭遇來自歐盟的額外關稅壓力。但中國主流汽車製造商，如上汽集團，將通過推出汽油車和混合動力車型來緩解這一貿易壁壘帶來的影響。

歐盟市場仍具吸引力

儘管歐盟對中國製造的純電動車徵收額外關稅，市場需求也可能因此受到影響，但歐盟仍被視為中國汽車製造商的核心市場。Canalys分析師指出，中國汽車品牌將通過增加混合動力車型的生產來吸引歐洲消費者。例如，上汽集團推出了MG3和MG ZS的混合動力版本，挑戰日本品牌在歐洲的市場地位。

根據Canalys數據，中國今年前三個季度對歐盟的汽車出口佔總出口量的28.4%。

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新增關稅不抵發展勢頭

今年10月，在對中國電動汽車進行反補貼調查後，歐盟通過了一項決議，對中國大陸產純電動車徵收關稅。在對中國純電動車徵收10%標準關稅的基礎上徵收額外關稅，預計實施五年。

對中國汽車製造商新加徵的關稅將介於7.8%到35.3%不等。中國出口的純電動車佔比預計將下跌至19%，去年該比例為22.5%。

中國第二大汽車製造商吉利汽車控股有限公司首席執行官桂生悅在接受《南華早報》採訪時表示，即使對該公司生產的純電動車徵收18.8%的關稅，也不會阻止其在歐盟佔據更大市場份額，因為其生產優勢足以抵消額外關稅的影響。並表示，該公司將繼續推動電動車和汽油車的海外出口量。

電動汽車製造商蔚來汽車（Nio）聯合創始人兼首席執行官李斌（William Li）亦估計，受益於在電池和智慧型汽車技術優勢，中國汽車出口預計在未來幾年將飆升至每年1500萬輛。而中國汽車製造商的年產量預計將在未來幾年達到4000萬輛。這就意味著，未來全球每10輛汽車中將有4輛由中國生產。

《南華早報》引述稱李斌的觀點稱，中國汽車仍有重大困難需克服，包括基建成本不容低估以及如何令中國產智慧型車進一步適配當地客戶需求等問題。

瑞銀（UBS）去年預測，至2030年，中國汽車將佔據全球33%的市場份額，高於2023年的17%。

驅動出口增長因素多重

據Digitimes Asia發布報告稱，驅動中國汽車出口增長的因素較多，首先，在國內市場趨於飽和的情況下（過去十年平均增長率僅3%），中國車商愈加轉向海外發展機會，並且不斷改進車型以符合國際需求 – 從曾經以面向本土的小型汽車到具有價格競爭力的SUV以及先進的電動汽車。

此外，中國汽車的出口範圍亦發生變化：從先前的主要面向非洲以及欠發達地區，到現在將收入較高、人口密集國家作為目標出口國，也為出口增長提供了顯著提振。最後便是將電動汽車作為據點推動出口。

2023年，中國出口177萬輛電動汽車，佔汽車出口總量的30%以上。2024年前9個月，電動汽車出口總額為152.4萬輛，佔所有汽車出口的32.4%，比去年同期增長22%。歐盟、東南亞、中南美洲、中東和其他亞洲國家佔中國電動汽車出口的82%，其中歐盟和東南亞分別以32.3%和16.7%的份額領先。

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（綜合報導）

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