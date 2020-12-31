2025實現新年目標的六個竅門

鍛煉身體、健康飲食、戒煙：年復一年，很多人在年初的時候制定新年目標，但又年年失敗。現在，我們總結了一些更容易實現這些目標的方法。

（德國之聲中文網）2025年該怎麼過，大家都有好主意：減肥、少喝酒、多冥想，等等等等。打住打住！去年、前年、大前年……，當時的想法和現在的新主意可太相像了呀。的確是這樣！很可能，它們就是一樣的。

毫不足怪！我們每次跨年時制定計劃的熱情頗似除夕夜的煙火：一聲巨響、一陣閃耀後，一切便告消失。此後，身體原來怎樣便還怎樣。這一痛苦年年重複。不過，這種情況是可以改變的。誰若努力做到下面這些事情，那麼，對他或她來說，2025年的確會是一個好年。

1. 循序漸進

體育和工作心理學家舒斯特（Mario Schuster）警告說，人們所能犯的最大錯誤是，同時做太多事情。他指出，誰若不僅戒煙，同時還從食單上摒除甜點、並開始慢跑，那他肯定吃不消。

舒斯特解釋說，要突破老習慣，我們需要有意志力，但誰的意志力都有限，因此，同時追求多個目標也就意味著，我們的意志力不得不同時多軌道行駛，從而很快耗盡，最終無法達到任何目標。他強調，改變多種習慣的想法不錯，「但重要的是循序漸進。」

2. 態度積極

所以我們要將注意力集中在一個目標上。但是什麼樣的目標呢？畢竟，各種目標其實都很理性、也都非常有意義。舒斯特的回答很簡單：「一定得讓人開心。我們需要對我們想做的改變有一種積極態度。」他指出，「我須戒煙」和「我願戒煙」這兩句話在語言上或許差別極小，但從心理學角度看，這一差別卻對我們必須做或願意做的事情是否能長期成功具有決定性意義。

目標要切合實際 圖片來源： picture-alliance/Zuma Press/El Nuevo Dia de Puerto Rico/Jupiterimages

3. 腳踏實地

若有人去年主要在沙發上躺著度過休閒時間，現在計劃在今年每周4次1小時慢跑，那他給自己定的標桿可能就太高了。

慣於躺沙發的人即使只能每周兩次運動，且每次只半小時，那也足可自豪。體育心理學家舒斯特解釋說，規律性比時間和強度重要，畢竟，關鍵在於，要使體育活動成為新習慣。誰要是能輕鬆起步，那就很可能對所做的事情有愉悅感，同時也就有了更好的前提。

4.公開目標

前提找出來了，具體怎麼做也清楚了。舒斯特認為，現在，若能把這件事情告訴他人，便會很有幫助，因為，它有助於增強約束力。他指出，我們悄悄在心裡做出的承諾會比我們高聲宣佈的許諾更快被違背。

5. 保持信心

2025年繼續前進，好目標見效了。然而，出現了第一個動機低谷，——想抽煙了。躺椅的引力也從未像現在這麼大過！我們屈服了，躺下吸煙了。怎麼辦？

舒斯特提醒說，此時，當事人無論如何都不該因此自我譴責，因為，那就有可能很快導致整個計劃泡湯。他指出，在改變習慣的過程中，總有可能甚至非常可能出現挫折和反復，而這是正常的。他解釋說，相反，即使成功經歷再小，也要更看重它，因為，這能加強我們的自我效能，「所謂自我效能指的是一個人相信能靠自己做成某事的信念。」誰要是能保持對自身的信心，誰就不會輕言放棄。

堅持就是勝利 圖片來源： ra2 studio - Fotolia.com

6. 寧缺勿濫

好的目標也可能變壞，尤其是，如果這些目標很難融入我們的生活、如果驅動力是「我必須」，而不是「我願意」。

倘我們費盡九牛二虎之力還是失敗、自我譴責使我們的自我效能喪失盡淨，則再好的目標也不會自動就是好的。出現這樣的事情之前，我們還不如在沒有好計劃的情況下進入新年。

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