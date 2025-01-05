2024美國新車銷量創五年新高 混動需求旺盛

2024年，美國新車銷量達到1590萬輛，同比增長2.2%，創下自2019年以來的新高。混合動力車的強勁需求成為推動銷量增長的主要動力。

（德國之聲中文網）2024年，美國新車銷量顯著增長，從疫情低谷中逐步恢復。據分析公司Wards Intelligence的數據，美國市場全年銷量達到1590萬輛，同比增長2.2%，為2019年以來的最高水準。汽車製造商預計這一趨勢將在2025年延續，但川普即將上任的政府可能取消電動車稅收抵免，這為未來的市場表現增添了不確定性。

通用汽車在2024年繼續蟬聯美國銷量冠軍，全年銷售270萬輛，同比增長4.3%。公司全球市場負責人哈維（Rory Harvey）表示：「我們正帶著強勁的勢頭邁入2025年。」

混合動力車需求激增

混合動力車在2024年的銷量增長尤為顯著，同比增長36.7%。豐田汽車銷量同比增長3.7%，混合動力車型如Camry和RAV4成為銷量增長的主要驅動力。豐田北美銷售和營銷負責人克里斯特（David Christ）指出：「混合動力車的需求極為強勁，幾乎供不應求。相比之下，儘管提供了大量補貼，電動車的需求依然疲軟。」

福特汽車同樣受益於混合動力車的熱銷，全年總銷量增長4.2%。福特報告稱，混合動力車銷量達187,426輛，是其電動車銷量的兩倍。儘管如此，福特表示將繼續推動電動車銷售，包括延長為電動車購買者提供免費充電裝安裝服務的計劃至2025年3月底。

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特斯拉和Stellantis表現不佳

與整體市場趨勢形成對比的是，特斯拉和Stellantis在2024年的銷量出現下滑。Stellantis全年銷量同比下降15%，旗下Ram、Jeep和Dodge品牌銷量均有所減少。公司此前的激進定價策略導致消費者流失，並最終導致前CEO塔瓦雷斯（Carlos Tavares）離職。

特斯拉也面臨銷量下降的壓力。隨著產品線逐漸老化，以及中國市場競爭加劇，這家電動車巨頭在2024年的交付量罕見出現年度下降。

川普政策的不確定性

分析人士指出，川普政府的計劃可能對2025年及以後的汽車市場產生重要影響，特別是如果取消拜登政府實施的7500美元電動車稅收抵免政策，以及提高對墨西哥和加拿大進口汽車的關稅。這些政策變化可能改變消費者的購買偏好。豐田的克里斯特表示：「如果電動車稅收抵免被取消，這將顯著影響消費者的選擇和購買方式。」

（綜合報導）

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