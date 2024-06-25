2024歐洲盃：德鐵上啤酒銷量翻倍

德國鐵路營運商表示，歐洲盃開賽後的數日內乘坐火車人數已達300萬。列車上啤酒和零食銷售激增也為陷入困境的德鐵帶來了可觀收入——即使火車晚點，啤酒也還是要喝的！

（德國之聲中文網）德國國家鐵路營運商6月23日表示，德鐵上的啤酒銷量在本屆歐洲盃開賽後的幾天之內翻了一番。

今年的歐洲盃由德國主辦，賽事於6月14日至7月14日，在德國10個城市舉行。

德國鐵路在一份聲明中表示，6月14日至19日期間，球迷在列車上喝掉了約4.46萬升啤酒，是平時的兩倍。這還不包括從外部攜帶上車的酒精飲料。

零食和飲料的銷量也因歐洲盃而激增，其中麵包卷香腸銷售量增加了63%。

德國鐵路是2024歐洲盃官方出行合作夥伴 圖片來源： ActionPictures/IMAGO

球迷大量湧入 德鐵不堪重負

作為2024歐洲盃的贊助商之一，德國鐵路表示，比賽開始的前六天裡，超過300萬人乘坐了城際特快（ICE）和城際列車（IC），其中包括數千名球迷。

德鐵表示，到目前為止，已售出18.2萬張球迷特惠車票，約6萬張球迷鐵路優惠卡（Bahn Cards）和約7千張歐洲火車通票，持通票可在歐洲各國間往返。

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歐洲盃期間，德鐵每日額外增設1萬個座位，並為持比賽門票的乘客提供打折票。

到目前為止，迎接球迷量最大的城市是德國首都柏林，其次是法蘭克福和慕尼黑。

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數十個城市還專門設置了「球迷觀賽區」，配有巨型電視屏幕，吸引了大批人群前來觀看，其中許多人是乘火車而來。

德鐵依舊延誤不斷

德國鐵路承認，儘管開行了更多列車並投放了加長列車，但在歐洲盃開賽的幾天內，德鐵一些關鍵線路仍出現了中斷和延誤。

近年來，火車延誤已成為德國通勤者的一大困擾。

德國鐵路曾被視為德國效率和准時的象徵，但近年來，觀察人士稱德鐵因長期投資不足以及工人罷工而問題不斷。

德國鐵路營運商計劃在2030年前對鐵路進行大規模整修，儘管主要工程將等到歐洲盃結束後才會開始。

2024歐洲盃期間，各場館、球迷區以及列車上的安保措施都得到了加強 圖片來源： Patrick Pleul/dpa/picture alliance

不坐飛機 – 瑞士和羅馬尼亞球隊選擇乘火車

德國鐵路表示，包括瑞士和羅馬尼亞在內的數支國家隊選擇乘坐火車前往參加小組賽。

德國國家隊則是乘坐巴士往返於比賽場地。

2018年，德國擊敗土耳其贏得2024年歐洲盃主辦權。本屆歐洲盃揭幕戰已於6月14日打響。

眼下已是歐洲盃小組賽的最後幾天，24支球隊爭奪16強席位。

16強第一場比賽將於本周六（6月29日）進行，決賽將於7月14日在柏林舉行。

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