2024歐洲盃：德國已執行83萬次邊境檢查

德國聯邦警察局局長表示，2024歐洲盃期間，已有603人因輕微和重大違法行為被捕。因歐洲盃而實施的邊境檢查將持續到7月19日。

（德國之聲中文網）德國警方表示，自2024 年歐洲盃開幕至6月7日期間，德國當局共進行約 83 萬次邊境檢查。

德國聯邦警察局局長羅曼（Dieter Romann）周五（6月28日）公佈了相關數據，並表示迄今已有603人因輕微和重大違法行為被捕，罪行包括未支付贍養費和殺人等。

羅曼稱，約有85人因國際恐怖主義、左翼和右翼極端主義等罪行在邊境檢查時被攔截。

他補充說，有86人因流氓罪在邊境被遣返。截至本周四，在4659名未經許可入境者中，約有3261人未獲准入境。

足球盛宴 讓德國基礎設施不堪重負 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

「聯邦警察局每天都會部署22000名執法人員專門負責足球相關事務。」

邊境檢查將持續至7月19日

作為歐洲盃安保措施的一部分，德國加強了邊境管制。

內政部長費澤爾（Nancy Faeser）宣佈： 「我們的重點包括伊斯蘭恐怖主義威脅、足球流氓行為和網路攻擊。」

2024 歐洲盃於6月14日開幕，決賽將在7月14日舉行。臨時檢查將持續至7月19日。

德國博主假扮吉祥物混入歐洲盃賽場

此外，德國與波蘭、捷克和瑞士邊境的現有檢查站自5 月底開始延長六個月。

2024歐洲盃：德鐵上啤酒銷量翻倍

（德新社、德國之聲消息）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。