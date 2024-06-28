2024歐洲盃：年輕主帥給德國隊帶來新希望

（德國之聲中文網）德國隊以兩勝一平小組積分第一的成績晉級歐洲盃八分之一決賽，全隊士氣高漲，對此36歲的主教練尤利安‧納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）功不可沒。作為德國年輕一代教練的代表，納格爾斯曼從前拜仁慕尼黑教練無縫過渡到國家隊主教練的角色，並帶領德國隊在本土歐洲盃上率先晉級。

有意思的是，雖然納格爾斯曼一直強調比賽的成功更多取決於球員，但作為教練的自己恰恰成了2024歐洲盃德國隊制勝的最關鍵因素。

正如克里斯托弗‧梅爾策（Christopher Meltzer）在《法蘭克福匯報》中所寫的那樣：「納格爾斯曼的出現帶來了一種新的敘事方式。」

「他散發出一種不可思議的驅動力。尤利安在用著輕鬆語氣的同時，也令場上每名球員都明白一點：我們現在要集中精神，我們要專注在比賽上，」德國足協（DFB）主席貝恩德‧諾伊恩多夫（Bernd Neuendorf）在最近接受《明鏡》雜誌採訪時說道。

「他擁有很高的權威性和認可度。」

陣容大換血

從年初起，在經歷了一段難熬的試驗磨合期後，納格爾斯曼在2023年底找到了適合德國隊的踢法。他們擅長垂直進攻，較少依賴邊路，且敢於冒險。之後他找到了最能執行這種風格的首發陣容，並從三月份的友誼賽開始使用並沿用至今。他選擇狀態良好的球員，或利用現有的搭檔關係，或保有耐心、允許新的搭檔關係形成。他信賴自己的球員。

效力勒沃庫森的羅伯特‧安德裡希（Robert Andrich）和弗洛裡安‧維爾茨（Florian Wirtz）在中場和進攻時配合默契；約書亞‧基米希（Joshua Kimmich）和賈馬爾‧穆西亞拉（Jamal Musiala）在拜仁慕尼黑就已熟悉彼此的風格；安東尼奧‧呂迪格（Antonio Rüdiger）和喬納森‧塔（Jonathan Tah）則很快成為了防守搭檔。

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他為2024年歐洲盃打造的首發陣容便是以此為基礎，擺脫了德國隊一直以來對拜仁球員的依賴，並重申了他所要的踢法。納格爾斯曼出人意料地選擇了克里斯‧福裡希（Chris Führich）和馬克西米利安‧貝爾（Maximilian Beier）上場，以給對手造成「壓制」感。納格爾斯曼看中亞歷山大‧帕夫洛維奇（Aleksandar Pavlovic）不斷尋求向前傳球的機會也將其選入首發，雖然他後來因病被替換。

在助理教練桑德羅‧華格納（Sandro Wagner）和老將魯迪‧沃勒爾（Rudi Völler）的協助下，納格爾斯曼和團隊清晰地傳達了每個人的角色，既明確了陣型結構，同時為每個球員的發揮提供了自由。

「我們第一次見面時，尤利安發表了一個非常精彩的講話，」德國足協（DFB）體育總監沃勒爾說道。

「他告訴球員們不要被壓力壓垮，而是將體驗這種壓力視作一種榮幸和特權。在首場比賽前，尤其是主場面對巨大壓力的情況下，無論是教練還是球員都（把壓力）處理得非常好，充滿了一種積極而士氣高漲的氛圍。」

在明確了風格和陣型結構的情況下，納格爾斯曼還要確保球隊在場上能夠隨機應變。他能精準的把握比賽的節奏並根據情況採取相應的調整措施。對陣瑞士時，儘管在爭取並保持優勢上遇到困難，他仍然盡力調整了球隊的進攻和防守策略。

在德國對瑞士的比賽中 納格爾斯曼在場外激情指導 圖片來源： Piroschka Van De Wouw/REUTERS

「我們換下了賈馬爾‧穆西亞拉（Jamal Musiala）和弗洛裡安‧維爾茨（Florian Wirtz），以獲得更多的速度和冒險。但在這種情況下，如果不冒一點險，就不會有所收獲。」納格爾斯曼在賽後說道。

這些乍一聽很容易，但看看本屆歐洲盃上的其他主教練就會知道，避免過度思考或者為球員找到適合自己的位置並不總是像看起來那麼簡單。也許對納格爾斯曼而言，這是他首次率領德國隊參加歐洲盃，就像一張白紙，更能清晰地看到問題所在。又或者對於納格爾斯曼這樣一個在拜仁曾被批評戰術過於複雜化的教練來說，執教國家隊能讓他得以自由施展。不論是哪種原因，納格爾斯曼方法在奏效，德國隊也在從中受益。

不止是戰術這麼簡單

不僅在足球場上，納格爾斯曼在場外也取得了成功。在拜仁慕尼黑執教時期，納格爾斯曼常常被認為著裝大膽，其時尚穿搭常成為焦點。相較之下，現在的他更加平易近人，著裝更為休閒，交流更為開放，他在場邊的激情「肉眼可見」。他毫不猶豫地將公眾廣播公司進行的賽前調查稱為種族主義，並對德國隊公佈首發名單的方式大加贊賞。

「尤利安是一位年輕的教練，但有很多經驗，他的教練工作非常出色，」沃勒爾說道。

對陣瑞士的比賽中 納格爾斯曼在對球員菲爾克魯格進行指導 圖片來源： Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/picture alliance

鑑於德國隊在此前的大型賽事中連連表現欠佳而陷入低谷，因此，就此次德國隊在歐洲盃的表現而言，納格爾斯曼已經在諸多方面取得了成功 – 德國隊在球場上不斷創造控球機會並進球，以小組第一成功晉級，最後一場對陣瑞士的比賽，超過2500萬人看到尼克拉斯‧菲爾克魯格（Niclas Füllkrug）在最後一刻扳平比分。甚至胡梅爾斯（Mats Hummels）最近也表示他被這種氛圍「感染」了。德國隊走出低谷的修復工作已經完成。即使之後未能晉級四分之一決賽也不會改變這一點。

納格爾斯曼在被任命為拜仁慕尼黑主教練時曾說過，他的指導原則之一是讓球隊「呼吸你的空氣」（教練為球員提供戰術內容指導的同時也給予其充分自由）。不可否認，德國隊似乎正在受益於納格爾斯曼帶來的這股「新鮮空氣」。



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