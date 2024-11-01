2024年美國大選結果對德國有何影響？

卡馬拉‧哈里斯還是川普？無論誰贏得今年的美國總統大選，其結果都將對德國產生重大影響——在哪些方面對德國尤為重要呢？

（德國之聲中文網）當拜登在2020年美國總統大選中擊敗時任總統川普时，柏林的德國領導人長長地舒了一口氣。拜登被視為傳統的跨大西洋主義者，而川普则被認為是陰晴不定的關係破壞者。

如今，川普再次參選總統，對手變成了現任副總統賀錦麗。毫無疑問，德國政府更支持賀錦麗，希望她能夠延續和諧的跨大西洋关系和多边主義。

10月初，根據民意調查機構益普索（Ipsos）的調查，三分之二的德國受訪者表示希望看到賀錦麗勝選，只有12%的受訪者支持特朗普。德国公共廣播聯盟（ARD）的「德國趨勢」調查結果則更加突出：78%支持賀錦麗，8%支持川普。

那麼，這場美國大選的結果在哪些方面對德國尤為重要？

對烏克蘭的支持

對於德國政府來說，最緊迫的問題之一是美國對烏克蘭的支持將會如何進展。美國是烏克蘭最重要的武器供應國和財政支持者，德國位居第二。

賀錦麗毫不掩飾她對烏克蘭的繼續支持态度。她表示，在面對俄羅斯的侵略時，美國將堅定地與烏克蘭和北約盟友站在一起，倘有必要，將會一直堅持下去——德國總理肖爾茨也多次表達了類似立場。

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另一方面，川普希望迅速結束這場戰爭，這可能意味著烏克蘭被迫放棄大片被俄羅斯佔領的領土。

但川普的烏克蘭政策究竟會是什麼樣，「我們還不清楚，」安全專家朗格（Nico Lange）告訴德國之聲，「我們不能簡單地說如果川普获勝，他就會出賣烏克蘭。川普的問題在於他並不完全可以預測。」

朗格還對拜登政府持批評態度，認為其在幫助烏克蘭方面過於緩慢和猶豫不決：「我希望賀錦麗能在這方面有所改進，不要陷入拜登政府最近对远程精确武器和邀請烏克蘭加入北約方面的心理陷阱。因為這些措施對真正解決問題至關重要，如果賀錦麗不能改變政策，那將是非常令人遺憾的。”

北約和國際安全

副總統賀錦麗強烈支持多邊合作和北約聯盟。她表示：“在这动荡的时代，美國不能退縮。」她不願意弱化美國的全球聯盟。

川普则多次質疑北約的存在意義。他最為人所知的一個說法是要求北約盟國增加自己的防務支出，甚至質疑北約的集體防禦條款。在上屆總統任期內，川普曾多次威脅從德國撤回美軍。

但在這一點上，朗格也警告不要採取簡單的非黑即白立場。「如果不僅考慮烏克蘭，而是歐洲安全的整體，那麼當然有理由相信，如果賀錦麗當選總統，歐洲方面會更輕鬆、更有可預測性。但不可否认，無論誰當選，歐洲人都需要在自身安全上多做一些，這已成為現實，無可迴避。」

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經濟與貿易

美國是德國最重要的貿易夥伴之一。華盛頓的每一個經濟政策決策都會直接影響德國經濟。

川普已宣佈，如果當選，他將對來自中國的進口商品徵收60%的關稅，對來自世界其他地區的進口商品徵收20%的關稅。這將使德國商品在美國的價格大幅上漲，特別是汽車和製藥行業將受到重大影響。

因此，許多德國製造企業對川普的獲勝前景感到擔憂。在10月中旬，由Ifo經濟研究所進行的一項調查中，44%的受訪德國公司擔心川普当選會帶來負面影響，只有5%預期會有積極影響，51%認為不會有明顯變化。此前Ifo的一項研究預測，僅川普宣布的關稅措施就會導致德國對美出口減少近15%。

Ifo研究所的專家鮑爾（Andreas Baur）擔心關稅壁壘也會對德國產生間接影響。「當然可以預計，貿易夥伴，特別是中國，會做出反應。」鮑爾對德國之聲表示，「最大的擔憂是，這可能升級為全球層面的貿易戰。」

但無論11月5日鹿死誰手，德國商界都不指望美國會放鬆貿易政策。德國工業聯合會主席魯斯武爾姆（Siegfried Russwurm）最近表示，兩位候選人「都專注於加強國內產業，並希望將製造業崗位帶回美國」。

Ifo研究所的鮑爾對此表示認同：「當然，從川普到拜登，對華貿易政策一直存在連貫性。拜登維持了川普對中國進口商品的高額關稅，最近還將中國電動汽車的關稅提高到100%以上。川普和賀錦麗的主要區別在於對美國盟友的態度。川普的言辭很明確：這是美国对抗其他国家。而未來賀錦麗政府至少意識到美國需要盟友，這一點給人印象深刻。」

氣候保護與能源

賀錦麗認為氣候變化是對人類的「生存威脅」。作為副總統，她支持了2022年通過的《通貨膨脹削減法案》，這項法案是拜登政府的數十億歐元氣候行動和社會福利計劃。

如果川普赢得選舉，美國可能會放棄氣候行動，並退出國際氣候協定。這將使致力於氣候保護的德國政府更難推動國際上具有約束力的二氧化碳減排規則。

在今年的選舉活動中，川普特別攻擊德國的能源政策，聲稱德國在逐步淘汰化石燃料失敗後，開始每周建設一座燃煤電廠，這完全是無稽之談。

在川普与賀錦麗的電視辯論中，德國外交部在社交平台X上對此回應道：「不管你喜歡与否：德国的能源系統已全面運行，其中 50% 以上為可再生能源。燃煤電廠和核電廠正在關閉，而不是正在建造。「並補充說，」煤炭最遲將在 2038 年之前退出電網。「

10月中旬，拜登對德國進行了短暫訪問，受到了高度禮遇。下一位美國總統的訪問將會是什麼樣子，很大程度上取決於誰將入主白宮。



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