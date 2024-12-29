2024年：德國有記錄以來最熱的年份

儘管距離2024年結束還有兩周時間，不過，德國氣象局現在就已宣佈，2024年已經創下了氣溫最高紀錄。全球範圍內，今年的氣溫也普遍偏高。

（德國之聲中文網）德國氣象局DWD宣佈，儘管今年還餘下兩周時間，但現在就可以確定，2024年是1881年德國開始廣泛記錄氣溫以來最熱的一年。

德國氣象局氣候與環境部門負責人福克斯（ Tobias Fuchs）表示：「從19世紀末到現在，德國還從未有過像2024年這麼高的氣溫。」而此前，2023年的氣溫也曾創下截至當年的最高記錄，而2022年則是有史以來最熱兩年中的一年。



全球變暖引發極端天氣

德國氣象局將在2024年12月30日正式公佈本年度氣象數據。屆時除了發布氣溫記錄的更多細節之外，還將發布有關降雨量以及日照時長的數據。

福克斯表示，隨著全球氣候不斷變暖，極端氣候也變得更加頻繁和劇烈。「整個社會和個人都應為保護氣候付出更多的努力。」

連續數天的高溫後，萊茵河床露出乾涸的土地。 圖片來源： Federico Gambarini/dpa/picture alliance

全球氣溫也將刷新紀錄

種種跡象顯示，全球氣溫也將再創新高。歐盟氣候變化服務機構 「哥白尼 」上周就已發布報告稱，2024 年的氣溫將創下新高。而且2024年很可能成為平均氣溫比工業化前平均氣溫高出1.5 攝氏度以上的第一年。

「哥白尼」是通過分析世界各國衛星、船隻、飛機以及氣象站的大量數據後，得出上述結論的。德國氣象局也向「哥白尼」提供了大量數據。美國的氣象部門NOAA此前也表示，2024年有可能會創下氣溫最高記錄。



（德廣聯等）

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