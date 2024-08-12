2024年巴黎奧運會：閉幕式的精彩瞬間

一場星光熠熠、精彩絕倫的現場表演為巴黎奧運會畫上了圓滿句號。除了來自世界各地的數千名運動員外，這場表演還邀請到音樂界和電影界的大牌明星。

（德國之聲中文網）歷經18天、決出329枚金牌、銀牌和銅牌，以及上演了無數故事情節，2024年巴黎奧運會奧運會最終在周日（8月11日）舉行的一場高預算閉幕式中落下帷幕。

當法國游泳運動員馬爾尚 (Leon Marchand) 舉起奧運聖火時，閉幕式正式開幕。马爾尚以四枚金牌和一枚銅牌成為本屆奧運會獲得獎牌數最多的運動員。

當馬爾尚出現在大屏幕上時，法蘭西體育場的觀眾們都歡呼起來。在這之後參加了本屆奧運會的各國運動員們進入體育場。

法國運動員馬爾尚帶來奧運聖火。 圖片來源： Benoit Tessier/REUTERS

阿爾及利亞的拳擊手伊曼尼‧哈利夫（Imane Khelif）在閉幕式中擔任旗手。台灣的拳手林郁婷也出席了閉幕式。兩位拳手都因性別問題而備受爭議、遭到謾罵和誤解。

阿爾及利亞拳擊手伊曼尼‧哈利夫和台灣拳手林郁婷都因為性別問題引發巨大爭議。 圖片來源： Steph Chambers/Getty Images

在閉幕式上為德國代表隊擔任旗手的是勞拉‧林德曼（Laura Lindemann）和馬克斯‧倫德施密特（Max Rendschmidt）。

按照傳統，閉幕式上還舉辦了馬拉松比賽的頒獎儀式。在本屆奧運會女子馬拉松比賽中，荷蘭選手西凡‧哈桑（Sifan Hassan）獲得金牌，衣索比亞选手蒂格斯特‧阿塞法（Tigst Assefa）和肯亞选手海倫‧奧比裡（Hellen Obiri）分別獲得銀牌和銅牌。

女子馬拉松比賽中獲得金銀銅牌的運動員。 圖片來源： Natacha Pisarenko/AP Photo

閉幕式上的演出內容豐富。鋼琴被懸掛在半空中。一位身著金衣的舞者代表「金色航海者」，爬上眾人堆疊的山巔。組辦方稱，這一靈感來自法國歷史，「也包括攻陷巴士底獄的法國大革命精神」。

金衣舞者 圖片來源： Bildbyran/IMAGO

法國搖滾樂隊鳳凰樂隊（Phoenix）等一眾藝術家為奧運派對帶來表演，煙花照亮夜空。

好萊塢巨星湯姆‧克魯斯從天而降。 圖片來源： Phil Noble/REUTERS

好萊塢巨星湯姆‧克魯斯也現身閉幕式。他複製了電影《碟中諜》中的經典瞬間，突然從天而降，飛躍法蘭西體育場的屋頂，穩穩降落在眾多奧運選手的身旁，與他們親切擊掌。他從美國著名體操運動員西蒙‧拜爾斯（Simone Biles）手中接過奧林匹克旗幟，然後瀟灑地跨上摩托車，在一片轟鳴聲中駛出體育場。緊接著，一段蒙太奇式影片帶領觀眾從巴黎的夜色來到陽光明媚的洛杉磯。

2028年的夏季奧運會將在美國洛杉磯舉行。

美國歌手H.E.R.演唱了美國國歌《星條旗永不落》。接著，碧梨（ Billie Eilish）在海灘邊獻唱來自她最新專輯中的歌曲《BIRDS OF A FEATHER》。參與演出的還有Snoop Dogg和Red Hot Chili Peppers等歌手和組合。

最後，馬爾尚和另外6名運動員一起吹熄了奧運聖火。國際奧委會主席巴赫宣佈2024年奧運會正式閉幕。

國際奧委會主席巴赫在閉幕式上手持奧林匹克旗幟。 圖片來源： Jan Woitas/dpa/picture alliance

巴黎殘奧會將於8月28日在法國首都開幕。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。