攝影師穆斯塔法‧哈索納（Mustafa Hassouna）在加薩地帶拍攝的照片獲得特別獎。評審團說：「雖然每張照片展示的都是一個人在遭受可怕襲擊後的情景，但場景之間的對比讓觀者能瞭解不同程度的破壞，同時又不會輕視個人的苦難。」