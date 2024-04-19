2024世界新聞攝影獎：痛苦、哀傷與感人的瞬間
世界新聞攝影獎每年都會表彰傑出的攝影作品。記者們前往戰區，用鏡頭展現政治動蕩中的苦難與悲痛時刻，或記錄氣候危機下的震撼一瞬。
天人永隔
巴勒斯坦攝影師薩利姆（Mohammed Salem）獲得2024世界新聞攝影獎。他在加薩南部醫院中拍下悲痛的瞬間：巴勒斯坦婦女抱著在以色列導彈襲擊中喪生的5歲侄女遺體。薩利姆表示，這張照片象徵著失去孩子的苦痛，「概括了加薩地帶發生的一切」。
不願放手的父親
2023年2月6日，土耳其南部遭遇強震，超過55000人喪生。一名父親失去了15歲女兒。儘管天寒地凍、風雨交加，他仍緊握著瓦礫堆下女兒的手不願離去。他對法新社攝影師艾爾坦（Adem Altan）說：「幫我的孩子拍張照。」
哈馬斯恐襲之後
2023年10月7日，恐怖組織哈馬斯對以色列發動的襲擊，在無數人心中留下難以磨滅的陰影。哈馬斯在「超新星」音樂節上殺害上千人，並劫持了大量人質。攝影師尼爾（Leon Neal）於10月12日拍下了這張照片。當時以色列軍隊正在該地區搜尋遇難者和失蹤者的個人物品。
加薩廢墟
攝影師穆斯塔法‧哈索納（Mustafa Hassouna）在加薩地帶拍攝的照片獲得特別獎。評審團說：「雖然每張照片展示的都是一個人在遭受可怕襲擊後的情景，但場景之間的對比讓觀者能瞭解不同程度的破壞，同時又不會輕視個人的苦難。」
戰地歸來
非洲地區首獎：攝影師海格斯（Vincent Haiges）的照片拍下了24歲的貝哈尼與母親重逢的時刻。兩年前他加入了提格雷國防軍（TDF），在2020年至2022年期間與衣索比亞政府作戰。攝影師希望借由照片呈現戰爭造成的影響，以及「揭露戰爭的隱藏後果」。
烏克蘭日記
2022年俄羅斯入侵烏克蘭，戰事持續至今。科切托娃（Julia Kochetova）的攝影作品獲得了「歐洲開放形式組」（Europe Open Format)第一名。評審委員會表示，科切托娃創建了一個網站，將新聞攝影與個人日記式的記錄互相結合，向世界展示「當戰爭成為日常時是什麼模樣」。
沉沒陸地
攝影師吉姆（Eddie Jim）在斐濟基奧阿島拍攝了這張照片：72歲的菲亞菲亞和他的孫子約翰站在他童年時代的海岸上。這張照片獲得了東南亞和大洋洲個人組第一名，生動展示了在地球暖化和氣候變遷下，海平面正迅速上升。
乾涸的亞馬遜
這不是沙漠，而是干涸的亞馬遜支流。阿爾梅達（Lalo de Almeida）為《聖保羅頁報》拍攝了一名漁夫走在乾涸河床上的照片。這張照片獲得了南美洲個人獎，它記錄下亞馬遜流域迄今為止最嚴重的乾旱，當地的土著社區首當其沖。
魁北克野火
加拿大魁北克野火過後，攝影師烏埃勒（Charles-Frederick Ouellet）拍下了消防員Theo Dagnaud俯瞰焦黑一片的森林。根據加拿大政府的一項研究，在氣候變遷下，森林火災的風險增加一倍。烏埃勒的作品獲得了北美和中美洲組別首獎。