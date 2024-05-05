2023年近7萬非歐盟專業人才來德就業

（德國之聲中文網）德國聯邦統計局周四（5月2日）公佈數據指出，2023年持有限期居留許可到的德國就業的外國人數量連續第二年增長近五分之一（19%）。從統計數字看，去年約有68000名非歐盟公民赴德國工作。

聯邦統計局數據顯示，截至2023年底，外籍工作者的總數約為41.9萬人。2010年，這一數字為8.5萬人。受到新冠疫情影響，來自非歐盟國家的勞動力移民在2020年和2021年有所減少，但2022年出現回升。

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統計局指出，2023年最常持有的居留證類型是所謂的「歐盟藍卡」。這是歐盟於2012年為專業人才推出的簽證。獲得歐盟藍卡的前提條件是完成大學學位，並取得與該學歷相稱的工作機會以及一定的最低薪水。

數據顯示，截至2023年底，德國有11.3 萬人持有歐盟藍卡，這一數字佔德國外籍工作人士總數逾四分之一。大部分持有者來自印度（6000 人），其次是中國（4000人）和土耳其（3000 人）。

（福音教通訊社）

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