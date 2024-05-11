20年來最強太陽風暴上演全球極光秀

一場強大的太陽風暴在全球各地產生了美麗壯觀的極光現象。除了養眼之外，它帶來的地磁風暴還可能幹擾電力和通信。

（德國之聲中文網）二十多年來最強大的太陽風暴周五（5月10日）襲擊地球，帶來了全球範圍内壮觀的現象。

據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）空間天氣預報中心稱，格林尼治標準時間16:00後不久，發生了第一次日冕物質拋射（CME），隨後升級為「極端」地磁風暴。這是自2003年10月「萬聖節事件」（Halloween Events）的風暴導致瑞典停電、南非電力基礎設施受損以來，再次發生太陽風暴。

從英國到塔斯馬尼亞，全球各地的人們都看到了綠光和藍光，而且預計將持續數日。美國官員說，美國南部的阿拉巴馬州和加利福尼亞州北部也可能看到這些光。

與此同時，德國各地的人們在社群網站上分享了極光照片。科學家們說，手機相機可能是觀看極光的最佳媒介，因為手機相機比肉眼更善於捕捉光線。

人們聚集在英國克羅斯比海灘觀看北極光 圖片來源： Adam Vaughan/EPA

什麼是日冕物質拋射？

日冕物質拋射（CME）是太陽從日冕釋放大量等離子體和磁場進入日球層的現象，每次爆發可包含數十億噸來自太陽外層大氣或日冕的等離子體和磁場。預計未來幾天還會有更多的CME撞擊地球。

太陽閃焰是以光速傳播，只需8分鐘便可抵達地球，不同的是，日冕物質拋射是以更平穩的速度傳播，官員稱目前的平均速度為每秒800公里。

CME來自一個巨大的太陽黑子群，它比我們的地球大16倍。空間天氣和地球天氣一樣，也在平靜期和活躍期輪轉，但周期更長，通常11年為一個輪轉周期。2019年12月進入第25個太陽活動周以來，太陽活動明顯增強。

當局警告衛星營運商、航空公司和電網採取預防措施，為地球磁場變化可能造成的干擾做好準備。

太陽黑子群AR3664在過去幾天裡不斷擴大，現在已經是地球的16倍 圖片來源： Ian L. Sitren/ZUMA/IMAGO

地磁風暴有多危險？

與地磁風暴相關的波動磁場會在包括電纜在內的長電線中產生電流。這些電流有可能導致停電。長管道也可能帶電，造成技術問題。

航天器也有受到高劑量輻射的危險。美國國家航空航天局（NASA）表示，風暴不會對國際空間站上的七名太空人造成嚴重威脅。如有必要，太空人可以轉移到空間站屏蔽較好的地方。

我們要感謝大氣層，是它阻止了這種輻射抵達地球。

（法新社、美聯社）

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