17名中國人涉非法採礦在剛果（金）被捕

17名中國男子因涉嫌經營非法金礦在剛果民主共和國被捕。該國表示一直在努力阻止未獲許可的公司以及武裝團體開采其礦產資源。

（德國之聲中文網）剛果民主共和國當局周五（12月20日）通報，17名中國男子因涉嫌經營非法金礦被捕。目前，該國政府正在加緊打擊未經許可開採礦產資源的行為。

這些男子被帶到布卡武的新聞發布會現場。布卡武是位於該國南基伍省衝突頻發地區的主要城鎮。他們坐在椅子上，沒有戴任何束縛器具，也沒有對記者說話。

據該省財政部長兼代理礦業部長貝爾納‧穆欣多（Bernard Muhindo）稱，這17名中國人是在政府代表團周四對卡赫姆博（Karhembo）村的礦場進行突擊檢查後被捕的。

「我們要求他們出示公司的相關文件，但結果什麼都沒有。沒有文件，沒有證件，沒有資質證明，沒有身份訊息，什麼都沒有，」穆欣多說。

據他介紹，當時礦場約有60名中國公民，官員拘留了其中看似責任者的17人，同時還拘留了另外一些來自該國和鄰國布隆迪的嫌疑人。

中國駐剛果民主共和國首都金沙薩的大使館尚未回應路透社的置評請求。布隆迪大使館表示，他們仍在等待駐布卡武代表提供詳細訊息。

剛果民主共和國當局表示，他們一直在努力阻止未獲許可的公司以及武裝團體，開采其豐富的鈷、銅、黃金及其他礦產資源。

對採礦活動的爭奪加劇了該國與鄰國盧安達接壤地區的衝突。

今年7月，南基伍省省長讓-雅克‧普魯西‧薩迪基（Jean-Jacques Purusi Sadiki）曾下令暫停採礦活動，並要求公司和經營者撤走，試圖「恢復採礦作業秩序」。

不久之後，採礦活動得以恢復，但當局表示將繼續對該行業進行調查。

（路透社）

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