1342萬高考生創紀錄 未來就業或仍是難題

中國教育部稱，今年高考考生人數創下紀錄，比去年增加51萬。與此同時，世界第二大經濟體正面臨經濟復甦困難，青年失業率嚴峻。

（德國之聲中文網）一年一度的高考時節，在首都北京，許多家長雨中等候在學校門口。不少家長穿上紅色的衣服，希望給孩子帶來好運。

一位50歲的母親植海虹（音譯）向法新社記者表示，都說高考是人生的起點，不能懈怠。

中國教育部稱，今年高考的人數達到1342萬，創下紀錄。

數十年來，高等教育規模在中國迅速擴張。不過，與此同時，高校畢業生在就業市場上也早已不再那麼吃香。特別是世界第二大經濟體仍在努力實現疫情後復甦，而青年失業率居高不下之際。

但身著紅色旗袍的植海虹向法新社表示，這也是成長的必要過程。"高考是國家選拔人才的方法。只有經過壓力，才能增加心理承受力。將來才能承受在社會上工作的壓力"，她說道。"我覺得這是可以理解的。"

北京市特別增派警力，確保高考期間安全。學校也有嚴格的入場安檢。考場有影片監控。如果特別嚴重的作弊，會被禁考一到三年。

北京雨中撐傘等待的考生家長 圖片來源： Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

高考話題上熱搜

高考相關的話題也沖上微博熱搜。甚至"嫦娥6號月球探測器"微博帳號也發出祝學子蟾宮折桂的帖子。

除嚴防舞弊之外，許多地方的考點也實施交通管制以及禁止鳴笛，以確保考生能集中精力。

一位45歲的父親孫洪（音譯）在北京撐著傘與其他等候的家長聊天。他向記者表示："女兒只要能找到一份喜歡的工作，去她喜歡的學校就夠了。"孫洪說："只要孩子快樂，就夠了。"

一些與高考相關的新聞人物也再次受到關注。比如57歲的百萬富翁梁實，高考失敗27次，今年對媒體表示應該是最後一次嘗試，目標仍是上川大。

另一個熱點人物是35歲的徐夢楠，曾在16年前高考交白卷，抗議應試教育。而在工廠打工、結婚生子、離婚的經歷後，他2017年決定重新參加高考。2018年考上安徽一所藝術院校後，他去年畢業。據媒體報導，他今年則想要考上一所大學讀教育專業，以實現自己的夢想。

海南海口一處考點「張燈結彩」 圖片來源： Imaginechina/Sipa USA/picture alliance

（法新社、德新社等）

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