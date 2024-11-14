00後女孩代孕流產 黑產鏈再引倫理熱議

（德國之聲中文網）今年22歲的張婧因打工收入微薄，接觸到了打著「招募試藥志願者」的幌子、實則是從事賣精賣卵代孕的中介。2022年她和中介商定以2.5萬元的報酬「捐卵」。兩年後經濟困難的張婧再次與中介取得聯繫，並決定以3萬元（約合4152美元）的報酬「出租子宮」進行受孕。



如果能夠順利產下嬰兒，張婧將獲得總計24萬元人民幣的報酬。然而，張婧在懷孕五個月時遭遇嚴重併發症，不得不進行引產手術。



張婧代孕流產的故事在中國社交平台微博上累計超過8600萬次瀏覽和1萬條評論，並使用了「#00後代孕流產女孩發聲#」的話題標籤。



絕大多數評論表示強烈反對代孕，認為女性子宮不是商品。有人發出警告稱，在中國，代孕合法化可能導致代孕產業競爭加劇，從而降低代孕報酬，進一步貶低女性價值。



一位用戶寫道：「如果代孕合法化，沒有女性能逃脫這種命運。」另一則評論寫道：「代孕合法化將壓低價格，讓女性商品化。」



張婧的遭遇也引發了網民呼籲當局更嚴格打擊非法代孕，一些評論者警告稱，放任黑市繼續運作可能會使人體器官交易常態化。



一位用戶寫道：「生命不應該被當作商品交易。「」如果非法代孕進一步延伸至器官買賣，問題會越來越嚴重，女性將毫無未來可言。」

有網友認為，代孕合法化將會使女性商品化 圖片來源： Andrew Matthews/dpa/picture alliance

專訪： 我是如何成為代孕母親的？



幾周前，微博大V打拐志願者上官正義發文稱，中國成都一名28歲代孕女子懷孕後被代孕機構遺棄。遭代孕機構拉黑後，目前這名女子正在尋求援助。



中國明令禁止代孕，當局已表示將嚴厲打擊包括精子、卵子買賣和代孕服務在內的違法違規行為。然而據官媒新華社記者調查報導，中國國內地下「代孕黑市呈現畸形繁榮」，產業鏈發展至「一條龍」，包含多種「套餐服務」。



有關代孕的倫理討論也從未停歇。《人民日報》2017年曾刊發一篇名為《生不出二孩真煩腦》的文章，觸及「代孕可否放開」的問題，有專家表示「應適當放開代孕准入「」倫理不應成為代孕技術的負擔，而應成為促進技術有序發展的工具」。



張婧代孕事件曝光正值中國當局努力提高新生兒出生率之際。中國越來越多的年輕夫婦選擇推遲生育或乾脆不生育。中國人口在2023年連續第二年下降，北京已於10月份號召各地政府投入資源應對人口危機，建設「生育友好型」社會。

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（路透社等）

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