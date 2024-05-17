鼓勵地方政府收購庫存商品房 中國再出組合拳救房市

中國本周五宣佈了迄今最全面的穩定房地產業的措施，鼓勵地方政府購買「部分」商品房，放寬個人住房貸款規定，並承諾進一步支持「應續建項目」融資和竣工交付。有經濟學家認為，政府介入購買住房庫存是積極訊號，關鍵是誰將提供資金以及最終提供多少資金。

（德國之聲中文網）本周五（5月17日），中共中央政治局委員、副總理何立峰在一個關於保交房的視訊會議上表示，要著力分類推進在建已售難交付商品房項目處置，全力支持應續建項目融資和竣工交付，保障購屋人合法權益；相關地方政府應從實際出發，酌情以收回、收購等方式妥善處置已出讓的閒置存量住宅用地，以幫助資金困難房企解困；商品房庫存較多城市，政府可以訂購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。

央行進一步松綁房貸政策

周五當天，中國央行也對房貸政策再鬆綁。中國人民銀行、國家金融監督管理總局發布通知，宣佈取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限；從5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以下（含5年）和5年以上首套個人住房公積金貸款利率下調至2.35%和2.85%；調整個人住房貸款最低首付款比例，首套個人住房貸款首付比例下限下調5個百分點至不低於15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於25%。

房地產各項數據觸目驚心

本周五早些時候，中國國家統計局發布了一系列房地產投資、商品房銷量和價格大幅下降的數據。

今年1-4月份，中國房地產開發投資30928億元，同比下降9.8%；其中，住宅投資23392億元，下降10.5%。房屋新開工面積23510萬平方米，下降24.6%。其中，住宅新開工面積17006萬平方米，下降25.6%。房屋竣工面積18860萬平方米，下降20.4%。其中，住宅竣工面積13746萬平方米，下降21.0%。

中國的房地產投資從2022年4月轉為負增長以來，迄今一直沒有轉為正增長。而今年前4個月的跌幅，已經超過了去年全年。

官方公佈的數據還顯示，今年1-4月份，中國新建商品房銷售面積29252萬平方米，同比下降20.2%，其中住宅銷售面積下降23.8%。4月末，中國商品房待售面積為74553萬平方米，同比增長15.7%。其中，住宅待售面積增長24.5%。

1-4月份，中國新建商品房銷售額28067億元，下降28.3%，其中住宅銷售額下降31.1%。

分析認為，如果持續這種趨勢，今年中國新建商品房銷售面積和銷售額有可能跌破9億平方米及9兆元。2021年，中國新建商品房銷售面積曾達到創紀錄的17.94億平方米，銷售額高達18.19兆元。2022年，中國新建商品房銷售面積和銷售額分別為13.58億平方米和13.33兆元。

新措施有何影響，如何解決資金問題？

過去兩年裡，中國政府多次出台支持措施，但未能扭轉房地產行業的頹勢。上海一家出現違約的開發商的高管表示："與之前的所有政策相比，此次去庫存的政策被認為是相當有力的。從心理上來說，這會讓投資者認為政府正在'埋單'，並將風險從房地產轉移到銀行和地方政府。"

受新的刺激房地產措施的影響，滬深300金融地產指數本周四上升了3.5%，A股房地產板塊周五甚至有十幾只股票漲停。

麥格理銀行( Macquarie)首席中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）表示："政府介入購買住房庫存，這是一個積極且令人鼓舞的方向。但為了評估影響有多大，關鍵問題是誰將為購買提供資金以及最終將提供多少資金。"

高盛預計，到 2023 年底，中國可售住房庫存價值為13.5兆元人民幣（折合1.87兆美元），由於部分建設尚未完成，需要5兆元人民幣的投資才能建成。

《聯合早報》援引香港銀河證券中國房地產研究主管鄭懷武的研報指出，收購存量住房計劃需要大量資金支持，如果政府要向開發商購買500萬套住宅，預計至少要花費1.8兆元人民幣。

中國包括多家房地產巨頭在內的大批房企深陷債務危機，中國地方政府也債台高築。根據公開數據，2023年，中國地方政府債券發行規模首次突破9兆元，約9.32兆元。新華社今年3月報導，根據今年的預算報告，截至2023年末，中國地方政府債務余額約40.74兆元。

中國計劃今年內發行規模為人民幣1兆元的超長期國債被視為增加公共支出的擴張性財政政策。本周五，首批400億元人民幣30年期特別國債開始發行，票面利率為2.57%。中國政府工作報告中稱，此輪超長期特別國債的發行是"為了系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題"。房地產業是中國經濟的支柱產業。官方數據顯示，2020年，中國房地產業佔GDP的比例為7.34%，間接帶動的相關產業佔9.9%，合計約佔GDP的17%。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。