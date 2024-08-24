黑利：孤立主義不健康，支持台灣很重要

美國前駐聯合國大使黑利在訪問台灣時表示，孤立主義是不健康的。她還表示，支持台灣、烏克蘭和以色列非常重要。

（德國之聲中文網）美國前駐聯合國大使、川普曾經的美國共和黨總統候選人提名競爭者之一黑利（Nikki Haley）周六（8月24日）表示，孤立主義是不健康的，共和黨應該與美國的盟友站在一起，特別是在面對中國挑戰的時候。在訪問台灣期間，黑利對記者表示，支持台灣、烏克蘭和以色列非常重要。

「我認為孤立主義的做法是不健康的。我認為美國永遠不能置身事外，以為我們不會受到影響。」她說。

川普再次競選總統引發了美國盟友對孤立主義的擔憂。在競選期間，黑利稱川普不適合擔任總統，但上個月她呼籲其支持者為這位前總統投票。他將在11月5日舉行的大選中和民主黨候選人、現任副總統卡馬拉‧哈里斯決出勝負。

7月，川普称「台灣應該為防衛付費」，並表示台灣奪走了美國的半導體業務，這讓民主治理的台灣感到不安。川普的言論讓台灣頂級晶片製造商台積電的股價受挫。

台灣政府拒絕了中國對其主權的主張。

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美國是台灣最重要的國際支持者和武器供應商。儘管缺乏正式外交關係，華盛頓根據法律有義務為台灣提供防禦手段。

「我希望看到共和黨自由討論，與盟友站在一起，以及確保我們在全球展現實力。」黑利在台北表示，「我們不希望看到中共獲勝，不希望看到俄羅斯獲勝，不希望看到伊朗或北韓獲勝。」

在會見台灣總統賴清德和其他高層領導人之後，黑利表示支持台灣是共和黨和民主黨的共識。她說，台灣政府沒有要求她向川普或其團隊傳達任何訊息。

當被問及是否會向川普竞選團隊簡報其台灣之行時，黑利表示她「不會直接與他的團隊會面」，但會接受電視採訪，可能還撰寫評論文章，並向國會和拜登-哈里斯政府發送訊息。

在川普执政期間，台灣得到了強有力的支持，包括內閣成員的訪問和武器銷售。



（路透社）

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