黎智英：76歲繫獄四年的媒體大亨

《蘋果日報》創刊人黎智英於2020年8月被捕，在短暫保釋一周後，即關押至今。本周，他在被控「勾結」外國勢力的國安法案件中出庭作證。他堅稱所追求的仍是民主、自由。

（德國之聲中文網）「我們之所以必須抗爭，是因為我們是為了尊嚴而戰。如果我們放棄為自由和民主而抗爭，那就好像我們放棄了作為人的尊嚴。」黎智英曾在接受採訪說道。

76歲的他如今已在獄中近四年。他是香港2020年實施國安法以來，首個受到「勾結」外國勢力指控而抗辯的人。

無法沉默

黎智英出生於中國廣東，1949年中共當政後，他原本富裕的家庭失去了一切。12歲偷渡到香港後，他幹苦工、自學英語，後來創立了十分成功的佐丹奴服裝品牌。

1989年天安門民主運動被鎮壓後，黎智英開始創辦第一份刊物，並寫專欄批評中國高層領導人。

2020年，黎智英在接受法新社採訪時被問及，為何他不能閉口不言，像其他富豪一樣享受自己的財富。他表示，或許自己天生就是個叛逆者，或許自己是個需要金錢之外其它人生意義的人。

他的兩家刊物《蘋果日報》和《壹周刊》在香港頗受歡迎，混合了小報的聳人聽聞與尖銳的政治報導。兩家刊物也是為數不多的公開支持2019年民主抗議的報章。

中國國家媒體則稱他為「賣國賊」。

專訪黎智英：我會與香港共存亡 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

香港「最年長的政治犯」

2020年8月，香港警方突擊搜查《蘋果日報》，在報社內將他押解出門。這是他首次被捕。

2020年12月，一名法官以嚴苛的條件——包括1000萬港幣（約合128萬美元）的保釋金准許他保釋。然而，保釋僅一周，香港終審法院再次將其羈押入獄。

此後，黎智英一直被關押。他的兒子黎崇恩稱他為香港「最年長的政治犯」。

如今，國安法之下，保釋的規定更為嚴厲，也影響到數十起其它案件。

持有英國護照的黎智英所選擇的英國資深人權律師歐文（Tim Owen）也被當局拒絕。

黎智英現已在另外五起案件中被判有罪。

他被控在民主抗議中組織和參與遊行，判處20個月監禁，這構成四項控罪的基礎。而在第五項中，他被控違反辦公室租賃條款而判欺詐罪。這使他的刑期又增加了69個月。

周三，黎智英首次在被控勾結外國勢力的案件中出庭作證。他堅稱，「蘋果日報的核心價值實際上是港人的價值…包括法治、自由、追求民主、言論自由、宗教信仰自由、集會自由」。

蘋果日報最終章：香港敢言媒體的殞落 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社等）

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