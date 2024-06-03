黃仁勳稱台灣「重要國家」 網民：就當沒聽到

黃仁勳稱台灣「重要國家」 網民：就當沒聽到2024年6月3日
（德國之聲中文網）美國人工智慧晶片明星企業英偉達（Nvidia）首席執行官黃仁勳近日訪問台灣時，受到當地媒體的大量關注和追蹤。
5月29日晚間，黃仁勳在台北逛夜市時接受隨行台灣媒體訪問，談及了台灣在全球科技產業的重要性。黃仁勳用英文說：「台灣是全球最重要的國家（country）之一，台灣處於電子產業的中心，電腦產業的發展也依賴於台灣，所以台灣是非常非常重要的國家。」
這一表述被轉發在中國社群網站微博上，激起了網民熱烈討論。有網民呼籲抵制英偉達，「趕快檢查自己的電腦，如果發現N卡（NVIDIA顯卡），建議盡快拆下扔進垃圾堆。」有人甚至斥責黃仁勳是「中華兒女共同敵人」。
但也有留言者調侃稱：「堅決抵制英偉達，不過，不抵制人家好像也不肯賣」；「沒辦法不用，沒有替代品」。鑑於中國官方目前暫未對黃仁勳的說法做出評論，亦有網民說，「這個嘛，暫時惹不起，就當沒聽到。」
英偉達晶片禁售中國
2022年10月，美國公佈大規模限制晶片出口措施，全面禁止出口美國設備製造的先進晶片給中國，盼藉此遏止中國軍事科技領域的發展。為規避禁令，英偉達隨後推出多款專為中國市場設計的「降速」版AI晶片，但之後美國政府進一步擴大管制範圍，以限制英偉達晶片的出口。
黃仁勳1963年出生於台灣，幼年時便移民美國，並擁有美國國籍。1993年，他創辦英偉達公司（Nvidia，又譯輝達）。隨著近年來人工智慧技術的快速發展，專注開發IA晶片的英偉達股價飆升，躋身全球市值最高的公司之一。黃仁勳也成為科技界備受追捧的企業家。
黃仁勳此次回台是為了參加6月4日開幕的台北國際訊息技術展（Computex）。據福克斯商業新聞（Fox Business）報導，在周日的一場匯集科技行業名流的活動上，黃仁勳做了近兩個小時的發言。
他說，其實自己很願意講中文，但他的「腦子轉得不夠快」，所以還是用英文。報導稱，演講期間他的確大部分時間都用英文，但也經常適時插入一兩句中文或台語的「梗」以活躍氣氛。
此外黃仁勳還利用各種機會，表達自己對台灣的認同和期待。在周六觀看一場職業棒球比賽時，黃仁勳對現場的媒體表示：「對台灣來說這是激動人心的時刻……我們處在電腦發展的一個新時代——人工智慧時代的開端，而台灣處於這個時代的中心。」
（綜合報導）
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