黃仁勳稱台灣「重要國家」 網民：就當沒聽到

正在台灣訪問的晶片巨頭英偉達總裁黃仁勳日前談及台灣的科技產業的地位時，使用了「國家」的稱呼，激起部分中國網民的抵制呼聲。但也有人指出，英偉達晶片乃中國求之不得。

（德國之聲中文網）美國人工智慧晶片明星企業英偉達（Nvidia）首席執行官黃仁勳近日訪問台灣時，受到當地媒體的大量關注和追蹤。

5月29日晚間，黃仁勳在台北逛夜市時接受隨行台灣媒體訪問，談及了台灣在全球科技產業的重要性。黃仁勳用英文說：「台灣是全球最重要的國家（country）之一，台灣處於電子產業的中心，電腦產業的發展也依賴於台灣，所以台灣是非常非常重要的國家。」



這一表述被轉發在中國社群網站微博上，激起了網民熱烈討論。有網民呼籲抵制英偉達，「趕快檢查自己的電腦，如果發現N卡（NVIDIA顯卡），建議盡快拆下扔進垃圾堆。」有人甚至斥責黃仁勳是「中華兒女共同敵人」。

但也有留言者調侃稱：「堅決抵制英偉達，不過，不抵制人家好像也不肯賣」；「沒辦法不用，沒有替代品」。鑑於中國官方目前暫未對黃仁勳的說法做出評論，亦有網民說，「這個嘛，暫時惹不起，就當沒聽到。」

英偉達晶片禁售中國

2022年10月，美國公佈大規模限制晶片出口措施，全面禁止出口美國設備製造的先進晶片給中國，盼藉此遏止中國軍事科技領域的發展。為規避禁令，英偉達隨後推出多款專為中國市場設計的「降速」版AI晶片，但之後美國政府進一步擴大管制範圍，以限制英偉達晶片的出口。

英偉達IA晶片出口中國受到美國政府的管制 圖片來源： picture alliance/CFOTO

黃仁勳1963年出生於台灣，幼年時便移民美國，並擁有美國國籍。1993年，他創辦英偉達公司（Nvidia，又譯輝達）。隨著近年來人工智慧技術的快速發展，專注開發IA晶片的英偉達股價飆升，躋身全球市值最高的公司之一。黃仁勳也成為科技界備受追捧的企業家。

黃仁勳此次回台是為了參加6月4日開幕的台北國際訊息技術展（Computex）。據福克斯商業新聞（Fox Business）報導，在周日的一場匯集科技行業名流的活動上，黃仁勳做了近兩個小時的發言。

他說，其實自己很願意講中文，但他的「腦子轉得不夠快」，所以還是用英文。報導稱，演講期間他的確大部分時間都用英文，但也經常適時插入一兩句中文或台語的「梗」以活躍氣氛。

此外黃仁勳還利用各種機會，表達自己對台灣的認同和期待。在周六觀看一場職業棒球比賽時，黃仁勳對現場的媒體表示：「對台灣來說這是激動人心的時刻……我們處在電腦發展的一個新時代——人工智慧時代的開端，而台灣處於這個時代的中心。」

（綜合報導）

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