「魔鬼辣」會導致急性中毒 丹麥召回韓國爆辣火雞面

丹麥食品管理部門警告該國泡麵爱好者，食用從韓國進口的三種爆辣泡麵产品，有可能會因為調料過辣而導致「急性中毒」。

（德國之聲中文網）丹麥食品管理局召回了三個韓國品牌的泡麵，理由是這些泡麵太過辛辣，可能會導致「急性中毒」。

這些泡麵由位於首爾的三養食品公司生產，該公司是韓國最大的食品公司之一，產品銷往全球。

在丹麥被召回的三種泡麵分別為Buldak「3倍辣味火雞面」、「2倍辣味火雞面」和「火雞辣味湯面」。

丹麥禽畜和食品管理局表示，這些產品含有過高含量的辣椒素。

辣椒素是辣椒中的一種活性成分，也是人類食用辣椒時引起灼燒感的化合物。

它也是一種神經毒素，可以對健康構成危害。

「如果您購買了這些產品，建議丟棄或者在購買的商店退回。」 圖片來源： AP/picture alliance

「建議丟棄或者退貨」

丹麥食品管理部門表示：「這些以超級辣為賣點的泡麵不能再繼續銷售，因為消費者尤其是兒童在食用時存在急性中毒的風險。」

管理部門發表的聲明中還指出：「（泡麵中）辣椒素含量如此之高，有可能對健康造成危害。」

「如果您購買了這些產品，建議丟棄或者在購買的商店退回。」

韓國三養食品在海外非常受歡迎，2023年該公司的營業利潤創下1.1億美元的歷史新高。

該公司表示，這是其商品首次因被認為太過辛辣而被召回。

該公司補充說，他們將努力更好地瞭解出口市場的當地規範。

挑戰辛辣食品帶來健康風險

挑戰辛辣食物的活動已經存在數年。

丹麥相關機構表示，該國的兒童和青少年在社群網站相互挑戰誰更能吃辣。

官員認為，重要的在於，父母們應該有所意識並避免讓子女接觸這些過於辛辣的食品。

丹麥發出的健康警告和召回超辣火雞面的措施在網上引發了熱烈的討論。

許多社群網站用戶評論說丹麥人對辛辣食物的耐受性很低。

（美聯社、法新社）

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