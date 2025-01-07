騰訊和寧德時代被美國五角大樓列入「黑名單」

美國國防部更新了被認定「與中國軍方合作的」所謂「1260H清單」，騰訊和寧德時代等行業巨頭「上榜」。該清單每年更新一次，不涉及具體制裁措施。兩家公司分別回應稱相關決定「錯誤」，否認參與軍事相關活動。

（德國之聲中文網）美國國防部周一表示，已將中國科技巨頭騰訊和電池製造商寧德時代（CATL）列入了華盛頓認定與中國軍方合作的企業清單。

這份清單官方名稱叫做「1260H章節清單」（Section 1260H list），每年更新一次。目前清單包括了134家中國企業，它們都是被五角大樓視為與北京軍方合作的公司。除了騰訊和寧德時代之外，其他被列入清單的企業還包括晶片製造商長鑫存儲（CXMT）、移動通訊設備供應商移遠通信（Quectel）和無人機製造商道通智慧型（Autel Robotics）等。

道通智慧型的一位發言人回應稱，該公司「不和任何國家的軍方合作，請求五角大樓對於這次顯然是錯誤的劃分予以重新考慮」。

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騰訊和寧德時代回應：「這是一個錯誤」

騰訊在一份聲明中也強調被列入清單「顯然是一個錯誤，我們並不是軍工企業或軍工供應商」。聲明指出，不同於出口管制或其他，這份清單對騰訊的業務沒有影響。儘管如此，該公司仍將同美國相關部門「共同解決誤會」。此次一同被列入清單的寧德時代也回應稱「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動。」

中國外交部發言人郭嘉昆在周二的例行記者會上回應相關提問時強調「中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業」。他敦促美方「立即糾正錯誤做法」，並表示中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益」。

騰訊在全球的業務除了「超級應用程式”微信之外，還有游戲、流媒體和雲業務等。在被列「黑名單」之後，該公司在美國的股價下跌。

寧德時代在德國圖林根州建的電池工廠 圖片來源： Martin Schutt/dpa/picture alliance

寧德時代則是對於電動汽車領域至關重要的一家供應商，全球電動汽車採用的電池有三分之一來自這家中國企業。包括賓士、寶馬、大眾、豐田、本田和現代在內的諸多國際車商都是寧德時代的客戶。

法新社指出，美國國防部的這份「1260H章節清單」並不涉及具體的制裁或是法律後果，但是會影響相關企業在美國的聲譽。過去也有被列清單的公司起訴了五角大樓。

據中國媒體「每日經濟新聞」報導，這份清單曾有多次動態調整的記錄。有一些中國企業在上了清單之後又被移除。

美國將中國視為頭號競爭對手，近年來華盛頓出台了多項措施來鎖定中國科技企業，理由是擔心這些公司的技術被中國用於軍事用途。

（法新社等）

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