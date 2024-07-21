馮德萊恩第二任期的中國政策

上周四（7月18日）馮德萊恩再次當選歐盟委員會主席。她於當天公佈了歐盟接下來5年的題為"歐洲的選擇"的政策指南。與2019年不同，那時她在第一個任期的宣言裡基本上沒有提及中國。但本次宣言卻重筆勾畫了中國路線。

（德國之聲中文網）在這份約30頁的原則性文章中，有多個地方直接或間接涉及中國。以下是文件中的相關段落：

有關去風險

"我們親身經歷了依賴關係或供應鏈斷裂的危險--從疫情期間的醫療產品到普丁的能源勒索，以及中國對電池或晶片必需原材料的壟斷。"

國防領域

"2019年至2021年間，歐盟的國防支出增加了20%。同一時期，俄羅斯的國防支出增長了近300%，中國的國防支出增長了近600%。與此同時，我們的支出過於分散，缺乏歐洲整體的協調性。我們必須改變這一點。"

有關競爭力

"中國更具侵略性的態度和不公平的經濟競爭，它與俄羅斯無上限的友誼，以及它與歐洲關係的變化，反映了從合作到競爭的轉變。"

有關經濟安全

"委員會將把促進經濟安全和制定歐洲經濟政策作為最高優先事項。這意味著提升國內競爭力；鑑於對經濟和安全的重要意義，向戰略以及軍民兩用技術的科研投資。"

"我們必須更加積極地保護我們的經濟，防止重要技術外流、消除安全隱患。在我們面對戰略競爭對手和制度性對手的企業時，這一問題尤為嚴峻。"

對外國直接投資的審查

"這將基於清晰的風險評估以及我們的'降低風險而非脫鉤'的原則。我們將完成對外國直接投資審查框架的評估，制定真正協調一致的出口管控方式，以應對海外投資者帶來的風險。"

歐盟抗衡一帶一路倡議的"全球門戶"

"我們將把全球門戶提升到一個新的水準，通過對基礎設施投資、貿易和宏觀經濟支持，為我們的合作夥伴提供一體化方案。"

有關印太地區

"我們將與日本、韓國、紐西蘭和澳洲进行合作，共同應對在網路空間、太空以及關鍵礦物和技術保障方面的挑戰。"

有關台灣

"這包括我們共同努力，運用我們可以動用的全部執政藝術，阻止中國以軍事手段單方面改變現狀，特別是涉及到台灣的問題。"

（歐委會2024-2025政策指南 、China Table）

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