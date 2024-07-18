馮德萊恩成功連任歐委會主席

（德國之聲中文網）現任歐盟委員會主席馮德萊恩成功連任。歐洲議會以401票贊成、284票反對和15票棄權通過其連任。720個席位中，獲得至少361票才能連任。當議會議長梅索拉（Roberta Metsola）宣讀投票結果時，馮德萊恩舉起雙拳慶祝勝利。

馮德萊恩所在的保守黨團歐洲人民黨（EPP）擁有188個席位，是議會中最大黨團，但她的勝利並非板上釘釘。她面臨著來自本黨內部的反對聲音。投票以無記名的方式進行，因此議員們投票時可以更自由地按照自己的意願投票。一組來自EPP的法國議員上書指責馮德萊恩玩弄"技術官僚主義"，誓言絕不把票投給她。與此同時，一些來自愛爾蘭的中間派歐洲議會議員因馮德萊恩對以色列在加薩軍事行動的立場而拒絕給她投票。

環境和安全承諾

在投票之前，顯然是為了安撫批評者，馮德萊恩在尋求連任的演講中表示她將更大力度推動中東停火。她表示："加薩的流血事件必須立即停止……加薩民眾已經無法再承受更多，人類也無法再承受更多……我們需要立即且持久的停火。我們需要釋放以色列人質，同時需要為重建做好準備。"

她還承諾，2040年前將溫室氣體排放量減少90%，並表示，新能源法案也能降低消費者的能源價格。馮德萊恩還承諾將繼續支持烏克蘭，並加強歐盟邊境安全機構Frontex，遏制非法移民。她說："我們必須加強Frontex，使其更加有效，同時充分尊重基本人權……我將提議把歐洲邊境和海岸警衛的人數增加兩倍，使其達到3萬人。"

（路透社，德新社，法新社）

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