You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
馬英九
台灣政治人物，國民黨籍。2008年~2016年連任兩屆中華民國總統。生於香港、祖籍湖南、1952年兩歲時定居台灣。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年4月10日
2024年4月10日
「馬習二會」北京登場
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策
牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策
有評論認為，習近平在「馬習二會」的「溫情喊話」是王滬寧對台「迂直之計」之一。王滬寧主導聯美制台是為了「防獨」，拉攏非綠則是為了「促統」，其目的都是指向賴清德。
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
牆外文摘：馬英九口中的「中國人」是誰？
牆外文摘：馬英九口中的「中國人」是誰？
有評論指出，台灣政大最新調查顯示「自認中國人」比率再創新低，僅有2.4%，馬英九卻仍在習近平面前一口一個「兩岸中國人」、「同屬中華民族、都是炎黃子孫」講得極為順口，違背了台灣主流民意。
政治
2024年4月14日
2024年4月14日
兩岸民眾怎麼看「馬習二會」?
兩岸民眾怎麼看「馬習二會」?
台灣前總統馬英九4月10日在北京與中國國家主席習近平再度會晤。兩岸民眾如何看待「馬習二會」?
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
01:14 分鐘
客座評論：習沒矮化馬 卻矮化了台灣
客座評論：習沒矮化馬 卻矮化了台灣
習馬二會落下帷幕，本文作者認為，中國大陸今後幾年以經濟發展為重，需要習近平親自出面對台灣釋出軟調子為兩岸緊張情形降溫，於是，馬英九充當了這樣一個「工具」，而且樂於扮演這個角色。
鄧聿文
評論
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
分析：「習馬二會」釋信號？能否奏效？
分析：「習馬二會」釋信號？能否奏效？
時隔9年，「習馬二會」在北京登場，習近平與馬英九同聲強調「中華民族」的民族主義敘事，「九二共識」也再次被提及。有學者向DW指出，這顯示北京目前仍傾向通過贏得民心的方式實現「和平統一」。
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
客座評論：「功成」的習近平與「名就」的馬英九
客座評論：「功成」的習近平與「名就」的馬英九
台灣的前總統馬英九和中國國家主席習近平的「馬習二會」落幕並回到了台灣。馬英九「雖千萬人吾往矣」、不計毀譽、不論成敗，也希望能和習近平再次會面，這是為什麼？兩人說的話中又有何涵義？
詹威克
評論
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
顯示更多
廣告
跳轉至下一欄 焦點話題
焦點話題
台灣前總統馬英九專訪
台灣大選在即，前總統馬英九接受DW專訪。去年才訪中的馬英九反覆強調，他8年任內台海平靜無波，現在的備戰思維恐帶來災難。他也提到了兩岸統一的條件就是和平跟民主，要由人民決定，並強調要試圖說服北京，「以武力作為最後的手段，可能永遠也得不到台灣。」
政治
2024年1月10日
2024年1月10日
09:19 分鐘