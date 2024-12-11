馬英九即將出訪哈爾濱和成都

(德國之聲中文網)馬英九基金會宣佈，應大陸方面邀請，台灣前總統馬英九將於12月18日至26日，率"大九學堂"學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的"海峽兩岸青年冰雪節"活動，並赴四川成都參訪。

"大九學堂"是馬英九基金會創辦的類似於青年培訓營的機構，招生對象為台灣籍的大專或研究生。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，在全球局勢緊張，兩岸關係更顯重要的時刻，馬英九以實際行動，盡其所能推展兩岸青年交流，建造兩岸和平的橋樑，跨越政治險惡，傳遞兩岸民間渴望交流的心聲。馬英九基金會雖是民間單位，但始終願意協助政府推展兩岸交流，透過每年數次的兩岸青年互訪，努力將兩岸民間的誤解降到最低，這也符合台灣民眾的利益與福祉。

馬英九基金會最近曾邀請北京清華大學等七所大陸大學師生團訪台。馬英九本人上次訪問中國大陸是在今年4月1日至11日率領"大九學堂"學員訪問廣東省、陝西省與北京市。期間與中國國家主席習近平在北京會面。

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