馬科斯總統：菲律賓不會挑起戰爭

儘管數天前菲律賓海軍同中國海警在南沙群島發生嚴重衝突事件，但馬尼拉表示希望和平解決爭端，並不會同中國開戰。

（德國之聲中文網）菲律賓總統馬科斯周日（6月23日）表示，馬尼拉不會因南海爭端與北京開戰。

馬科斯這番表態的背景是，數天前，菲律賓海軍士兵與中國海警在第二托馬斯淺灘（中國稱仁愛礁）附近發生衝突並有菲方人員受傷。

南中國海是重要的國際航運要道，每年超過3兆美元的貨櫃运输通過這裡。中國和若干東南亞國家對南海有著部分或全部的主權聲索。

周日，馬科斯總統對菲律賓海軍表示，"在維護國家的問題上，我們堅持菲律賓人的天性，即希望和平解決所有這些爭端。"他說，"我們不會挑起戰爭"。

講話中，馬科斯總統稱讚了菲律賓軍隊在"強烈挑釁下表現出的極大克制"。他說，馬尼拉不會向"任何外國勢力"屈服。

他告誡道，"在執行任務時，我們不得訴諸武力或使用恐嚇手段，不得故意傷害任何人。"他說，"我們有堅定的決心。我們的冷靜和平和理念不應被誤解為是默許。"

中國海警船同菲律賓補給船在南海發生衝撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

菲律賓海軍與中國海警今日發生嚴重衝突

周一（6月17日），菲律賓船隻試圖向南沙群島有爭議的第二托馬斯淺灘運送補給物資，多艘中國海警船隻出動並襲擊了菲方。

菲律賓軍方發布的影像顯示，中國海警使用刀具等器械，刺破菲律賓船隻。菲律賓軍方還稱，一名水手在衝突中失掉一個手指，嚴重受傷。

中國外交部則表示，菲律賓不顧中方勸阻，執意侵闖中國南沙群島仁愛礁，中國海警採取的執法措施是專業克制的。

周一當天，美國國防部稱，"美國與我們的盟友菲律賓站在一起"，並譴責中國此次採取行動導致升級，指責其"不負責任"。

不過，馬尼拉上周五（6月21日）已表示，沒有理由啟動1951年簽署的《美國-菲律賓共同防禦條約》，因為中國的行為雖具升級性質，但並未構成"武裝攻擊"。

（法新社、路透社等）

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