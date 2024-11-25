馬斯克與川普的利益冲突

川普提名馬斯克與人共同負責的項目，存在著前所未有的公私利益衝突。但是，馬斯克面臨的最大挑戰，可能來自川普本人。

（德國之聲中文網）11月13日，在華盛頓的一家飯店，當選總統川普向眾議院共和黨領導人講話時開了一個玩笑，可能讓最近與他形影不離的埃隆‧馬斯克（Elon Musk）感到尷尬。

"埃隆不肯回家。我擺脫不了他（I can't get rid of him） ——至少一直到我不喜歡他之前。"

美國當選總統川普和世界首富馬斯克之間的友誼，正在吸引全球媒體的目光。在過去一周裡，兩人被媒體發現一起出現在佛羅裡達州棕櫚灘和紐約的終極格鬥錦標賽（UFC）比賽現場，並在飛機上一起共進麥當勞。

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DOG橫空出世

在選戰中，川普宣布他將讓出生於南非的馬斯克負責一個政府效率委員會。上周，當選後的川普似乎開始兌現這一承諾，確認成立一個新機構"政府效率部"（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE，與馬斯克熱愛的加密貨幣狗狗幣同名），由馬斯克和另一位億萬富翁維韋克‧拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同負責這項工作。

新機構雷聲大雨點小？

這是一個新機構，目前尚不清楚它將具體負責什麼，以及擁有什麼樣的權限。最終，這個機構可能只是一個小型的咨詢團隊，在政府之外運作，且沒有任何實際的監管權力。但它可能會因為馬斯克的商業影響力和高調發聲而顯山露水。

"政府效率部"的目標是，通過減少官僚主義、精簡法規和節省開支，使美國聯邦政府永久性縮減規模，並減少2兆美元的政府支出。

儘管馬斯克以削減其公司成本聞名，但削減聯邦開支將是一個巨大的挑戰。該項目計劃在2026年7月之前完成。

"馬斯克除了起訴政府或傳播有關政府的陰謀論外，並沒有任何實際的從政經驗，"密歇根大學福特公共政策學院教授唐納德‧莫伊尼漢（Donald Moynihan）說。

"聯邦政府確實需要現代化，但馬斯克唯一談論的事情是削減成本和懲罰與他意見不合的人，"莫伊尼漢告訴德國之聲，"但他那些簡單的數學公式是行不通的。"

在上一財年，聯邦預算為6.1兆美元。其中三分之一用於社會保障和醫療保險項目，而川普表示他不會觸碰這些項目。總體而言，根據美國國會預算辦公室（CBO）的數據，僅有1.7兆美元的預算是聯邦不用擔心被議員否決的可自由支配的款項。

"馬斯克除了起訴政府或傳播有關政府的陰謀論外，並沒有任何實際的從政經驗，"密歇根大學福特公共政策學院教授唐納德‧莫伊尼漢（Donald Moynihan）說。 圖片來源： Jim Watson/AFP

巨額公私利益衝突

馬斯克擁有六家公司，其中包括特斯拉（Tesla）、SpaceX 和 X（前身為 Twitter）。這樣一個新職位，讓他的個人利益和公共利益發生很大的衝突，尤其是因為他的一些公司獲得巨額的政府補貼或直接的聯邦合同，成為政府承包商。此外，突破監管的創新技術也是他的公司的業務。

"我想不出還有誰是這樣明確而且明顯地涉及利益衝突，既是與政府預算、組織結構以及聘任雇員直接相關的官員，同時又是從中謀取巨大利益的商人。"莫伊尼漢說，"這幾乎是卡通形象式的腐敗。"

多年來，SpaceX 從 NASA 和國防部獲得了數十億美元的合同，用於發射衛星、為國際空間站提供服務或使用其星鏈（Starlink）衛星通信網路。

根據《紐約時報》計算的數據，在過去十年裡，SpaceX 的這些合同總金額超過150億美元。僅去年一年，馬斯克的公司就與17個聯邦機構簽訂了100份各類合同，總額達30億美元。

根據《紐約時報》計算的數據，在過去十年裡，SpaceX 與美國聯邦政府的合同總金額超過150億美元。 圖片來源： IMAGO/Panthermedia

監管機構公器私用？

馬斯克曾多次與聯邦部門和其他監管機構公開發生衝突。2018年，美國證券交易委員會（SEC）的一項調查導致他因證券欺詐受到指控。隨後，作為該案和解的一部分，他辭去了特斯拉董事長的職位。

特斯拉還從多個州獲得了巨額稅收減免和其他激勵措施。在聯邦層面上，特斯拉有一份合同，為政府部門提供部分車輛。馬斯克可能會說服川普保留电动汽車的稅收抵免政策，來促進其銷售業務，或提高針對在墨西哥或其他地方生產汽車的競爭對手的關稅。

他還可能影響監管機構，這些機構負責詳細審查特斯拉的自動駕駛功能。此外，他可以游說權力部門保留現行的排放法規，這些法規讓特斯拉得以向其他電動汽車份額不足的同行出售價值數十億美元的碳信用額度。

馬斯克的其他公司，xAI、無聊公司（The Boring Co）、神經鏈（Neuralink）和 X，沒有政府合同。但這些公司仍可能通過與川普的关系获益。這種關係可能推動人工智慧的發展、影響相關法規，或幫助阻止社群網站競爭對手 TikTok 的發展。

未來的某一天，拋棄世界首富可能會給川普带來不可抗拒的自我滿足感？ 圖片來源： DW

友誼的小船說翻就翻？

川普並不是第一位想要削減政府支出的總統，也不是第一位尋求效率專家輔助的官員。但他是第一個進行如此提名的當選總統：讓一個可能公然將個人利益凌駕於公共利益之上的商人來監管本應監管他的政府部門。

到目前為止，川普一直小心翼翼地表示，馬斯克不會正式成為行政部門的一部分，而是"從政府外部提供建議和指導，並將與白宮和管理與預算辦公室合作推動大規模的結構性改革"。

至少他還知道這一點很重要，因為美國聯邦法律禁止在有利益衝突的情況下參與政府事務。

無論馬斯克的正式頭銜是什麼，大規模削減支出都需要國會的支持和批准。這意味著大部分最終決定將由政府官員做出。

整個項目中最不可預測的部分，還不是馬斯克和國會議員的衝突，而是川普本人。在他的個人歷史上，「始亂終棄」的記錄屢見不鮮。未來的某一天，拋棄世界首富可能會給川普帶来不可抗拒的自我滿足感。

莫伊尼漢表示，這兩位個性鮮明的人都愛拋頭露面，但川普可能无法忍受被人搶了風頭。伴君如伴虎，馬斯克要保持這種友誼，將是一項與削減數兆政府開支同等艱巨的挑戰。

"從某種意義上說，指派馬斯克負責一個咨詢團隊可能是一種降維打擊，因為目前尚不清楚該機構能否施展拳腳。"莫伊尼漢總結道。

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