馬斯克如何利用X平台干預全球政治？

億萬富翁馬斯克正在把他的社群網站平台X当作扩音器，從英國到德國再到委內瑞拉，介入全球政治議題。歐盟委員會正在依據《數字服務法》就 X 平台上的有害內容展開調查。

（德國之聲中文網）從英國的騷亂、委內瑞拉的總統選舉到德國應對極右翼政黨選項黨（AfD），到處都有馬斯克的身影。但這只是這個億萬富翁干預遠離他所在的美國德克薩斯州的世界政治三個最新的例子。

美國大選即將舉行，馬斯克正積極利用他的社群網站平台X支持川普的競選。不僅如此，這位世界首富還經常向他超過1.93億的粉絲發表有關其他國家政治問題的推文，儘管他對這些事情往往一知半解。

馬斯克積極利社群網站平台X支持川普的競選 圖片來源： Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

德國海因裡希‧伯爾基金會主席阿爾佈雷希特 (Jan Philipp Albrecht) 表示："馬斯克在歐洲問題的辯論中沒有帶來任何有訊息和有價值的觀點。這並不奇怪，因為他住在美國，主要與美國觀眾交流。"

雖然馬斯克的干預涉及廣泛的問題，但它們往往遵循相似的模式。通常，這位億萬富翁譴責他認為的左翼理想和傾向，他認為這些傾向正在導致社會的退化。

"馬斯克處在一個非常特定的極端自由主義和右翼民粹主義、反動聲音的泡沫中。"阿爾佈雷希特說，他是德國綠黨成員，該黨是德國執政聯盟的一部分。他認為，"馬斯克的大部分訊息都來自這些圈子，常常傳播陰謀論和虛假訊息。"

"考慮到他的影響力，尤其是他的平台的影響力，這非常令人擔憂。"阿爾佈雷希特告訴德國之聲。

通過X平台插手政治的野心

自1990年代中期創立第一家公司以來，這位出生於南非、移民美國的企業家創辦了一系列成功的企業，積累了超過2090億美元的財富。在過去的十年裡，他參與的航天公司SpaceX及其衛星子公司星鏈（Starlink）等項目也幫助他獲得了越來越多的政治影響力。

然而，馬斯克通過X平台插手政治的野心更加明顯。2022年，他購買了這個平台，當時它的名字叫推特（twitter）。從那時起，從那時起，右翼內容創作者的整個生態系統就在該平台上建立起來。 與此同時，根據皮尤研究中心 2024 年的一項研究，X 越來越受到右傾用戶的歡迎。

馬斯克本人每天發布和分享幾條帖子，從表情包到公司公告，再到頻繁的政治問題評論。

美國聖母大學社會科學家法恰尼 (Matthew Facciani) 表示，長期以來，馬斯克一直被認為在意識形態上無法識別，"自從獲得該平台以來，馬斯克公開支持更多的右翼觀點和右翼政客"。

研究社交網路和政治兩極分化的法恰尼表示，馬斯克的線上活動表明這位億萬富翁"在他的平台上消費了大量的右翼內容"。

"很多人都會陷入社群網站上的信息回声室，馬斯克似乎也不例外，不同之處是他擁有巨大的財富和影響力。"法恰尼告訴德國之聲。

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和各國政治人物打嘴炮

這位億萬富翁的介入政治辯論的慾望遍及全球。8月初，他在X上暗示"英國內戰不可避免"後，英國政府表達不滿。在此騷亂中，英國各地的清真寺和收容尋求庇護者的飯店遭到襲擊。

英國政府發言人批評他的言論，稱馬斯克的言論"沒有正當理由"，馬斯克隨後加倍攻擊，將英國首相基爾‧斯塔默稱為"雙標基爾"：這是右翼圈子流傳的一種敘述，稱英國警察對待白人極右翼暴徒比少數族裔更嚴厲。

在評論英國局勢之前，馬斯克與委內瑞拉總統馬杜羅發生了激烈的爭論。他們的交鋒導致馬斯克稱馬杜羅為"獨裁者"，並表示他將親自把馬杜羅"馱在驢上"送到美國關塔那摩拘留中心。

幾天後，馬杜羅簽署了一項法令，暫時封鎖了委內瑞拉國內對X的訪問。

馬斯克與委內瑞拉總統馬杜羅發生激烈的爭論後，馬杜羅暫時封鎖委內瑞拉國內對X的訪問 圖片來源： Juan Barreto/Drew Angerer/AFP

同情德國極右翼

在德國政治方面，馬斯克多次通過表達對極右翼政黨選項黨（AfD）的同情而引發關注。德國國內情報機構將選項黨的部分成員歸類為"極右翼極端分子"。2023年秋天，這位億萬富翁分享了一篇批評德國政府處理非法移民問題的帖子，並表示支持選項黨。今年6月，他回應了一位在右翼圈子中頗受歡迎的網紅的帖子。該網紅表示她投票給了選項黨，馬斯克則發推文說："他們一直在說'極右翼'，但我讀到的選項黨政策並不極端。"

不遵守規則的人應該受到懲罰

綠黨政治家阿爾佈雷希特是對馬斯克干預德國政治最直言不諱的批評者之一，他表示，馬斯克可以在現有法律的範圍內自由表達自己的意見。

但問題在於，阿爾佈雷希特指出，他是利用X--他自己購買並控制的平台來做這些事情的。他說，這讓人質疑該平台的中立性，以及 作為曾經的推特（Twitter） 與其他社群網站平台一样在欧盟享有的中立特權。

當社群網站平台在2000年代首次出現時，歐洲立法者決定將它們一般視為人們用來交流的中立平台，類似於電信提供商。隨著新社群網站法律《数字服务法》（DSA）的生效，是時候重新評估這一立場了。

歐盟委員會正在依據《數字服務法》就 X 平台上的有害內容展開調查。如果歐盟發現 X 不遵守其打擊非法內容和虛假訊息的規則或透明度要求，該公司可能會面臨高達其全球收入 6% 的巨額罰款。

"歐洲委員會必須以最大限度的嚴厲性對待像馬斯克這樣的行為者。"阿爾佈雷希特告訴德國之聲。這位前歐洲議會議員說，"並不是說這個平台應該消失，也不是說馬斯克不應該被允許表達他的意見--但他必須像其他人一樣遵守規則。任何不遵守規則的人都應該受到懲罰。"

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