馬堡襲擊案嫌犯被拘留 更多細節曝光

德國馬格德堡的汽車襲擊案已造成五人死亡、200人受傷。嫌犯周六晚間以謀殺和嚴重傷害等罪名遭到拘留。檢察官稱，此名反伊斯蘭教男子的作案動機疑是對德國難民政策不滿。

（德國之聲中文網）在德東城市馬格德堡的聖誕市場於周五（12月20日）發生汽車襲擊事件後，警方周日表示，馬格德堡地方法院以五項謀殺罪、多項謀殺未遂罪和多項嚴重人身傷害罪下令對這名50歲的男子進行審前拘留。

由嫌犯駕駛的汽車周五晚間以極高的車速撞向聖誕市場上的人群。據當局表示，有四名婦女和一名九歲男童喪生。另有約200人受傷。其中許多人的傷勢嚴重或極為嚴重，因此不排除死亡人數將繼續增加。

動機仍待調查

嫌犯Taleb A.是一名來自馬格德堡周邊小城貝爾恩布爾格（Bernburg）的醫生，為沙烏地阿拉伯裔，自2006年起居住在德國，對伊斯蘭教持批判立場。

首席檢察官諾潘斯（Horst Walter Nopens）表示，嫌犯的動機可能是不滿德國的難民待遇。在社群媒體上，被捕者以伊斯蘭教和沙烏地阿拉伯政權的批判者自居。此外，他也為來自保守國家的婦女爭取權益。

襲擊者駕駛的黑色寶馬汽車在聖誕市場內疾駛了400米才停下來 圖片來源： Axel Schmidt/REUTERS

對德國政府和警方不滿

在社群網站和訪談中，Taleb A.最近對德國當局提出了指控，其中一些指控的表達方式很混亂，指責德國在打擊伊斯蘭主義等方面做得不夠。根據德新社的報導，嫌犯自稱曾是穆斯林，但現在已經放棄了伊斯蘭信仰。2016年2月，他以受政治迫害者身份在德國申請庇護，同年7月獲得批准。

就在大約十天前，自稱為反穆斯林草根組織的美國平台「RAIR」發表了對這位醫生的訪談。其中，他指責德國警方毀掉了已放棄伊斯蘭信仰的沙烏地裔尋求庇護的生活。 Taleb A.還以X平台擁有者馬斯克的粉絲自居，而馬斯克現在不僅代表了美國右翼的立場，他也為德國極右翼的另類選擇黨（AfD）發聲。但與此同時，馬斯克形容自己在政治上是左傾。

悼念和心理支持

星期六晚上，數百人參與了於馬格德堡大教堂舉辦的悼念儀式，參加者包括受難者家屬、救難人員以及政府官員。一般民眾也能透過教堂前的螢幕觀看儀式。當天傍晚，馬格德堡市中心的悼念活動中夾雜著右翼口號。據警方表示，超過2000名參與者聚集在中央廣場，警方已對幾起輕微騷亂事件涉事者啟動刑事程序。

人們的臉上充滿著哀傷和難以置信 圖片來源： Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

除了針對襲擊案件的法律程序之外，另一個迫切的任務是為傷者和受驚嚇的目擊者提供支持。負責恐怖主義犯罪受害者和倖存者關切的聯邦政府專員寇柏（Pascal Kober）向《德國編輯部網路》表示，這種經歷會造成巨大的心理壓力，「若計入目擊者和第一線救助者，受影響的人數就會增加到三位數以上」。

有關安全措施的爭論

據馬格德堡警方報告，犯罪嫌疑人駕車從逃生救援通道進入聖誕市場，再從緊急通道離開。因此，相關單位是否做足了防護措施也是討論焦點。德國一位研究極端主義的專家申德勒（Hans-Jakob Schindler）指出，眾所周知，車輛和人群聚集是非常危險的組合，他認為「很難解釋為什麼車輛能夠闖入德國的聖誕市集」。

德國總理肖爾茨（左）和薩克森-安哈爾特州長哈瑟洛夫（Reiner Haseloff）出席悼念儀式 圖片來源： RONNY HARTMANN/AFP

難以未雨綢繆

對於是否能提前預防此類事件發生，德國聯邦刑事調查局（BKA）局長明希（Holger Münch）表示，與過去類似罪行不同的是，沒有證據顯示襲擊的動機是基於伊斯蘭教。恐怖主義專家諾伊曼（Peter Neumann）表示，嫌犯並不符合任何特定的模式。他說：「他不是典型的伊斯蘭教徒，而是一個反對伊斯蘭教的沙烏地人。對當局來說，這並不符合常見的模式。」況且，如今有成千上萬的人在網上傳遞類似的訊息。諾伊曼指出：「要區分誰是認真的，誰只是在網路上胡鬧，是相當困難的。」

（德新社、法新社）

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