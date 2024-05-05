馬克宏欲就貿易和烏克蘭問題向習近平施壓

中國領導人習近平周日展開歐洲之行，首站訪問巴黎。法國總統馬克宏或將在與習近平會談時敦促中國減少貿易失衡，並在烏克蘭問題上對俄羅斯施加影響力。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平展開對法國、匈牙利和塞爾維亞的訪問，周日（5月5日）下午抵達首站巴黎，預定周一同法國總統馬克宏和歐委會主席馮德萊恩舉行會晤。這是習近平時隔五年再次訪問歐洲。

根據愛麗舍宮消息，巴黎會談將聚焦烏克蘭戰爭、中東局勢、經濟合作和氣候保護。據信，馬克宏將在在與習近平會談時敦促中國減少貿易不平衡，並在烏克蘭問題上運用其影響力對俄羅斯施壓。但路透社分析稱，在中歐貿易爭端日益加劇之際，馬克宏的希望不可能輕易實現。

法國支持歐盟對中國電動汽車的反補貼調查，這裡有別於德國。今年一月，中國宣佈將對來自歐盟的白蘭地進行反傾銷調查，而中國進口的白蘭地主要來自法國，此舉被廣泛認為是報復行動。

馬克宏周日在接受法國《論壇報》採訪時表示：「我們希望實現雙方的交流互惠，並將我們的經濟安全因素納入考量。」

習近平預定周一同法國總統馬克宏和歐委會主席馮德萊恩舉行會晤（資料圖片） 圖片來源： Ludovic Marin/AP/picture alliance

歐盟的27個成員國，尤其是法國和德國，在對華態度上存在分歧。消息人士表示，德國總理肖爾茨因事先的承諾，不會參加馬克宏和習近平在巴黎的會晤。但此前，肖爾茨以私人身份在巴黎會晤了馬克宏。

馬克宏不點名表示：「在歐洲，我們在這個問題上的意見並不一致，因為某些參與方仍認為中國是一個充滿機遇的市場。」

這些分歧可能會削弱歐盟對中國的影響力。

路透社引述法國官員稱，法國還將尋求推動中國市場對其農產品出口的開放，並解決法國化妝品行業對智慧財產權的擔憂。

討論烏克蘭問題

在烏克蘭問題方面，法國一直希望推動中國向俄羅斯施壓，迫使莫斯科停止在烏克蘭的軍事行動。但除了馬克宏去年訪問北京不久後，習近平首次致電烏克蘭總統澤倫斯基之外，幾乎沒有取得進展。

一位法國外交消息人士表示：「如果中國尋求深化與歐洲夥伴的關係，那麼聽取我們的觀點並開始認真對待確實非常重要。」

中國外交部發言人林劍4月29日在例行記者會上表示，習近平時隔五年再次對法國進行國事訪問，適逢中法建交60周年，對兩國關係具有承前啟後、繼往開來的重要意義。林劍稱，中方期待與法方以此訪為契機，進一步鞏固政治互信、加強團結合作，推動中法全面戰略夥伴關係邁上新台階，為中歐關係健康穩定發展注入新動力。

周二，馬克宏將帶習近平前往其祖母的出生地比利牛斯山脈，對他來說是一個十分親切的地區。

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在中歐貿易關係緊張之際，習近平展開對法國的國事訪問 圖片來源： Dursun Aydemir/AA/picture-alliance

「鐵桿友誼」和「里程碑式的訪問」

結束法國訪問後，習近平接著將前往親俄羅斯的塞爾維亞和匈牙利。

塞爾維亞與中國關係密切，是中國「一帶一路」倡議的成員。北京正在全球範圍內投資數十億美元用於交通路線和港口建設，尤其是在全球南方國家。

匈牙利總統歐爾班領導的政府也被視為對中國友好。匈牙利是少數幾個加入「一帶一路」的歐盟成員國之一。

北京以特別友好的措辭，強調了即將到來的對塞爾維亞和匈牙利的訪問。

中國外交部發言人林劍稱，塞爾維亞是中國在中東歐地區首個全面戰略夥伴，「兩國鐵桿友誼深厚」。

他還將習近平的匈牙利之行描述為「里程碑式的訪問」，將推動雙邊關係邁上新台階。

自習近平上次於2019年訪問歐洲以來，中歐關係明顯惡化。由於雙邊的緊繃局勢和對中國侵犯人權的擔憂，中國和歐盟之間擬議的投資協定被擱置。

歐盟已經就一些貿易問題採取行動，包括威脅對中國電動汽車徵收嚴厲的新關稅，歐洲監管機構認為中國電動汽車獲得大量國家補貼，以人為的低價銷往世界市場。

中國還因沒有對俄羅斯入侵烏克蘭採取反對立場以及與莫斯科保持密切關係而在歐洲飽受批評。

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（路透社、德新社）

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