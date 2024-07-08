法國總統府周一表示，儘管總理阿塔爾（Gabriel Attal）所在政黨在議會選舉中失利，但仍應繼續留守，以確保國家的穩定。

(德國之聲中文網）法國議會選舉結束後，法國總統馬克宏拒絕了總理安塔爾提出的辭呈。來自馬克宏總統辦公室的消息稱，「總統請求阿塔爾繼續留任總理一職，以確保國家的穩定。」

一般認為，鑑於組閣過程將會異常複雜，馬克宏期望將組閣事宜推遲至8月11日奧運會結束之後。

法國議會選舉結束之後，阿塔爾於周一（7月8日）立即提交了辭呈。不過，他同時也表達了暫行總理職責的意願。

沒有任何一個政黨擁有執政多數

周日進行的法國議會大選第二輪投票中，左翼勢力和綠黨組建的選舉聯盟「新人民陣線」出人意料地贏得大約180個議席，成為最大贏家。而現在馬克宏總統的執政聯盟則失去了多數派地位，議席從此前的250席降至大約160席。選前民調中似乎已勝券在握的極右翼國民聯盟（RN）則僅獲得140個議席，排名第三。

根據這一選舉結果，沒有任何一個政黨贏得執政所需的多數席位。法國國民議會總共有577席位，獲得289席位後，方能擁有多數地位。有鑑於此，組閣事宜可能會持續數月之久。

最終的計票結果尚未公佈 圖片來源： Mathieu Pattier/dpa/MAXPPP/picture alliance

左翼陣營分歧明顯

儘管各選區的計票工作已於周一結束，但正式的選舉結果並未確定，因為一些候選人來自規模極小的政黨，確定他們的陣營歸屬仍需要時間。至少擁有15名議員的議會黨團代表團必須在7月18日前組建完畢。陣營劃分並不一定同選舉前保持一致，也就是說「新人民陣線」也可能會分解為多個議會黨團。為抵制極右勢力崛起，在選前匆忙組建的「新人民陣線」，既沒有統一的領導人，選前也未確定總理人選。因此，觀察家普遍認為，「新人民陣線」雖然在選舉中獲勝，但在隨後的組閣和總理人選問題上，內部的激烈爭執將在所難免。

6月9日的歐洲議會選舉後，法國總統馬克宏宣佈提前舉行法國國民議會選舉，原因是執政黨在選舉中嚴重失利，而右翼民族主義政黨國民聯盟則明顯勝出。鑑於本屆總統任期截至2027年，馬克宏本人的總統職位並不會受到歐洲議會和法國議會選舉的影響。

（法新社、路透社）

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