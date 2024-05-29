馬克宏：應允許攻擊俄境內導彈發射點 肖爾茨謹慎回應

法國總統馬克宏在德國進行國事訪問期間表示，應允許烏克蘭對俄羅斯境內靠近烏邊境處的導彈發射點進行攻擊。德國總理肖爾茨則表示，烏克蘭作為一個受到進攻的國家，按照國際法，有權自我防禦。

（德國之聲中文網）周二（5月28日），法國總統馬克宏在柏林與德國總理肖爾茨會晤後表示，應允許烏克蘭對俄羅斯境內的導彈發射點進行攻擊，這屬於軍事目標。他同時表明，對於俄羅斯其它目標--包括民事設施則不應允許進行攻擊。

這是一個北約國家領導人不同尋常的表態。北約秘書長斯托滕貝格此前也呼籲成員國取消對武器使用不必要的限制。

德國總理肖爾茨則未作出如此明確的表態。他表示，就國際法而言，烏克蘭作為一個受到攻擊的國家，有權自我防衛。

美國反對

美國則作出回應，仍反對烏克蘭使用美國提供的武器攻擊俄羅斯境內的目標。美國國家安全委員會發言人基爾比（John Kirby）周二表示："我們此刻的立場沒有改變。我們既不鼓勵也不允許使用美國提供的武器攻擊俄羅斯境內目標。"

美國在烏克蘭對俄羅斯戰爭中，是基輔最重要的支持者。美國國會新近批准了價值610億美元的對烏援助。

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馬克宏：怎麼跟烏克蘭人解釋？

馬克宏在與肖爾茨的共同記者會上手持一張地圖說："烏克蘭領土等於是受到俄羅斯境內據點的攻擊。我們怎麼跟保衛自己城市的烏克蘭人解釋？如果對他們說：你們不能攻擊那些導彈發射點，那等於是告訴他們：我們給你們提供武器，但你們不允許自我防禦。"

據德新社報導，烏克蘭目前對俄羅斯境內的據點使用烏克蘭本國生產的無人機，以防禦俄羅斯的進攻。烏總統澤倫斯基表示，迄今為止，該國不允許對俄境內使用西方的武器。近日，他向《紐約時報》表示，亟須獲准對俄境內靠近烏克蘭邊界的炮兵據點進行攻擊。

德法兩國提供武器不同

肖爾茨在共同記者會上表示，向烏克蘭提供的武器的規則是"必須符合國際法"。他說，迄今為止，運作良好。他同時指出，德國與法國提供了不同的武器。

德國電視一台駐法國記者分析這一表態說，法國向烏克蘭提供了SCALP導彈，德國則未向烏克蘭提供金牛座（Taurus）導彈。此外，肖爾茨也指出，就地理位置而言，柏林比巴黎距離莫斯科更近。

德國外交政策協會專家羅斯（Jacob Ross）則向德國電視一台分析說，德法兩國的體系和歷史情況不同。"德國總理沒有法國總統那樣的行動空間。法國總統是軍隊的最高指揮官，並對本國核武器有自主掌控權。"

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（綜合報導）

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