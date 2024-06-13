馬克宏呼籲選民拒絕「極端主義」

極右翼政黨在本屆歐洲議會選舉中強勢崛起，法國總統馬克宏宣佈解散國民議會，並呼籲選民拒絕極端主義。共和黨黨魁建議同極右政黨結盟後被罷免。

（德國之聲中文網）馬克宏呼籲所有「反對極端主義的人」，在提前選舉中支持他。極右翼政黨在本屆歐洲議會選舉中取得明顯勝利，馬克宏所在政黨則在選舉中受挫，他已宣佈解散國民議會並舉行提前選舉。

馬克宏周三（6月12日）在巴黎的一場新聞發布會上說道「我希望，在投票的那一刻，所有頭腦理智，能夠拒絕極端主義的人們都能團結起來。」 他呼籲中間派團結起來，一起對抗「宣揚排外」的極右翼，以及被其斥責為「反猶主義」和「反議會主義」的極左翼。

馬克宏：「我不想把權力的鑰匙交給極右翼」

馬克宏領導的執政復興黨在歐洲議會選舉中遭遇慘敗，得票數不及極右翼聯盟的一半，令其在國內的權威大打折扣。在議會已失去絕對多數的情況下，馬克宏宣佈將在6月底和7月初提前舉行國民議會兩輪投票，但此舉讓支持者和反對者都感到意外。但也有媒體稱馬克宏勇於承擔責任，另有媒體則認為這是「豪賭壯舉」。

「我不想在2027年將權力的鑰匙交給極右翼，」 馬克宏說道，指的是法國下一屆總統選舉。「這就是我舉行提前選舉的原因。」

「眼下的情況很簡單：我們當前的政治聯盟是由兩個極端主義形成的，是不合適的。彼此之間除了職位分配外幾乎無一共識，也無法推行實施任何計劃。」馬克宏表示。

「在這種情況下，主權回歸人民，在我看來，是唯一符合共和原則的決定。」

雷朋領導的極右翼國家聯盟在歐洲議會選舉中得票率超過馬克宏政黨兩倍以上 圖片來源： Julien de Rosa/AFP

馬克宏：「我們不是完美的，但我們取得了一些成果」

馬克宏同時宣佈了國內8個核反應堆項目的建設計劃，並表示這對國家能源轉型「至關重要」，同時稱其他政黨的養老金提案將令該國養老金制度「破產」。

「解散國民議會是對真理的考驗 – 是選擇那些試圖加強自己權力的人，還是選擇那些願意令法國強大的人。」他說道。

在為其領導的政府表現進行辯護時，他說：「我們不是完美的，我們沒有把所有事情做對，但我們取得了一些成果。」

在談到極右翼的一些主要議題時，他說道：「我們需要加強安全保障，我們需要減少非法移民，我們需要對青年暴力問題採取更強有力的應對措施，共和國的權威必須在各個層面都得以體現。」

他承認選民「即便有在工作也難以維持生計」，而「日常生活中的困難」導致了「憤怒，有時甚至是怨恨」的情緒。

人們「覺得自己沒有被傾聽或被尊重，」他說。「我們不能對這些訊息無動於衷。」

他呼籲所有「拒絕極端主義狂熱」的人團結起來。

齊歐堤因建議同極右黨聯盟被罷免共和黨黨魁 圖片來源： Geoffroy Van Der Hasselt/AFP/Getty Images

保守共和黨同極右國家聯盟聯手？

在國際層面上，馬克宏警告稱，雷朋（Marine Le Pen）和巴爾代拉（Jordan Bardella）領導的極右翼可能會帶領法國退出北約，並在俄羅斯侵略東歐問題上引發一種新的「模棱兩可」的態度。

他還抨擊了被其稱為「極左翼」的法蘭西不屈服黨（LFI），指責該黨對烏克蘭和中東問題的看法和立場是「不可行」的。

法國傳統保守的共和黨黨魁齊歐堤（Eric Ciotti）周二（6月11日）在電視採訪中做出驚人的宣佈，稱該黨考慮支持極右翼政黨國家聯盟（National Rally）以及同其結盟。這是法國現代政治史上首次有傳統政黨領導人支持與極右翼政黨結盟。

但隨後，共和黨內部發生內訌，齊歐堤經黨內表決後被罷免黨魁，法國政壇出現混亂。

馬克宏：以歐洲人的姿態行動起來 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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