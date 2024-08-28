香港「47人」案：「長毛」梁國雄等人毋怨成為階下囚

香港《國安法》生效後最具象徵意義的「民主派47人案」審判，本周再有其中10人作法庭陳情。「長毛」梁國雄稱，權力歸於人民是他終身信守的理念。伍健偉表示，不後悔，兌現與港人齊上齊落的莊嚴承諾。

（德國之聲中文網）自北京實施香港國安法以來，最大的一起案件「民主派47人案」正在審判。被告面臨最長終身監禁。周二（8月27日），被控「串謀顛覆國家政權」的其中兩名香港民主運動人士出庭陳情，表示無怨無悔。

罪成的45名被告是香港知名的政界和活動人士。他們因2020年舉行非官方的初選，以期在其後的立法會選舉中確保民主派議席過半，而被定罪「串謀顛覆國家政權」。

當時這場初選是在香港連續數月爆發大規模民主抗議的背景下舉行的。

法官裁定，如果這些被告贏得立法會選舉，可能會導致一場「憲政危機」 。自6月起，這些被告分批作出法庭陳情。

然而，周二，兩名被告發出堅定的聲音：近50年從事民主運動的前立法會議員「長毛」梁國雄表示，人權高於政權。

「惟願港人莫失莫忘」

68歲的梁國雄在陳情書中寫道：「權力歸於人民是我終生信守的理念…今天我雖然成為階下囚，但我毋怨。…惟願港人莫失莫忘，爭取民主，守護公義！ 」

這封陳情書由社民連（社會民主連線）在網路上發表。社民連是香港最後僅存的反對黨之一，梁國雄是其創建者之一。

年輕的活動人士伍健偉在被法官問道，他是否「無悔意」時，回答說「沒錯」。

「我願意為我的行為負責，但我不會為選民和我共享的信念、價值而道歉，我不可以辜負人民的信任」，這名28歲的前區議員在法庭上表示。

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法官：「無悔意 你得到的減刑將比其他人大大為少」

伍健偉表示，他之所以加入非官方的初選，是因為他希望以一種「和平、理性和非暴力」的方式來實現他「自由平等包容社會」的夢想。

伍健偉說：「只要香港人和我抱持著自救的精神、理性思考、行公義、好憐憫、存謙卑的心 ，記錄過去的真相，活在真實當下，為未來做好充實的準備，香港未來將會重拾光明，香港人的理想一定會實現。」

法官陳慶偉則表示「遲認罪、無悔意，你得到的減刑將比其他人大大為少」。

此次周二至周三，除梁國雄和伍健偉外，朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦及柯耀林共10人完成法庭陳情。

此案罪成的45人因串謀顛覆政權指控而面臨最長終身監禁，但判刑日期尚未確定。德國之聲5月報導，從2021年初被捕、漫長的等待、到歷時118天馬拉松審訊，大部分被告已還押超過1000天。

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（法新社、路透社等）

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