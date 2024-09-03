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香港"47人案"結束陳情階段

2024年9月3日

本周二（9月3日），香港民主派"47人案"結束了旨在減輕量刑的陳情階段。該案是香港以《國安法》審理判案的最大規模的案件，具有標誌性。

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2024年5月香港民眾聚集到高院前希望旁聽對16名不認罪者的裁決
2024年5月香港民眾聚集到高院前希望旁聽對16名不認罪者的裁決圖片來源： Vernon Yuen/NurPhoto/picture alliance

（德國之聲中文網）"47人案"的被告於2021年1月間先後遭到拘捕，當年2月底以"串謀煽動他人實施顛覆國家政權"罪被正式起訴。根據2020年7月1日生效的《香港國安法》，"串謀顛覆國家政權"最高可判處終身監禁。

2023年2月，香港特區高等法院開庭審理47人案。按照《香港國安法》的相關條文，高院不設陪審團，改由3名國安法指定法官組成合議庭。當年12月初審結束。

在此期間，31名被告認罪；16名不認罪，包括林卓廷、梁國雄等。2024年5月底，香港高院對16名不認罪者做出裁決，認定兩名無罪，其餘均獲罪

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組織立法會初選是罪名

對罪成的45名被告的指控是，他們於2020年組織並舉行了非官方的議會初選，期待在其後的立法會選舉中確保民主派議席過半，這樣可以否決香港政府提出的任何方案，包括財政方案，迫使政府滿足包括真普選在內的多項訴求。

這場初選是在香港連續數月爆發大規模民主抗議的背景下舉行的。法官後來裁定，如果這些被告贏得立法會選舉，可能會導致一場"憲政危機" 。

從今年6月起，45名被告分6批進行為期3個月的陳情聽證，希望能減輕他們可能面臨的重刑。

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(綜合報導)

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