香港「47人案」宣判：大部分被告「串謀顛覆國家政權」罪成

香港最大規模的國安案件「民主派47人案」30日上午公佈裁決，除了劉偉聰、李予信之外，其餘14名不認罪的被告皆被判「串謀顛覆國家政權」罪成。有人權組織批評，這是對香港反對派「近乎全面的清洗」。

（德國之聲中文網）香港高等法院週四（5月30日）上午裁決，「47人案」之中16名不認罪的被告，僅2人獲判無罪，其餘14人皆遭判「串謀顛覆國家政權」罪成；該罪最高可判處終身監禁

獲判無罪的2人分別是香港大律師劉偉聰，以及前公民黨區議員李予信。兩人上午獲准暫時離開法庭；其餘14位被判有罪的被告則繼續收押。

《國安法》首次有不認罪被告脫罪

裁決之後，劉偉聰走出西九龍裁判法院向媒體呼籲關注案件中的其他朋友。他表示：「我不應該是今天的焦點所在……如果今天有任何主角的話，這份判詞才是主角，希望大家看看幾位法官如何處理本案，這才是對香港有意義的」；此前，他步入法庭時表示，希望「後會有期」，並感謝大家關心。

李予信走出法院時則表示心情「平和」，感受到大家的關心與愛，現在盼與家人飲茶。他29日在臉書發文，記述自己過去3年來的苦惱與困境，並形容審判這天對他來說有如「畢業禮」，並指：「無論結果為何，保持香港人生活方式的正當性，其實早已每天不斷地面對著最嚴峻的挑戰。」

30日上午，李予信抵達西九龍法院。 圖片來源： Chan Long Hei/AP/picture alliance

裁決宣判後，律政司緊接著提出有意以《刑事訴訟程序條例》提出上訴。法官押後至30日下午再開庭，可能處理上訴。劉偉聰與李予信因此皆表示，不能針對案件評論或說得太多。上訴期間，律政司會否要求收押2人也受關注。

這是《香港國安法》首次有不認罪被告脫罪，此前《國安法》定罪率為100%。若上訴法庭推翻無罪裁決，2人仍可能罪成。

根據多家港媒整理的判詞，法官指，劉偉聰參與初選時未提倡「五大訴求」或否決預算案，無法確認他是否真正支持；儘管名字出現在《墨落無悔》聲明，但劉偉聰稱自己沒有、也未曾授權他人代簽；當時未做澄清，是不想「政治自殺」，而法官接納了他的說詞。

法官亦接納，李予信本無打算參與初選，其後才加入，也沒有參與任何初選協調會；簽署《墨落無悔》時，他也尚未成為參選人。

絕大部分「串謀顛覆國家政權」罪成

除了2名被告脫罪，其餘14名不認罪的被告「串謀顛覆國家政權」全部罪成，包含立法會前議員梁國雄、林卓廷，還有社運人士吳政亨、前《立場新聞》記者何桂藍等人。

另一位社運人士鄒家成也被判有罪。他今早透過社媒表達感受：「由我決定不認罪、經歷抗辯，再到今日面對判決，我都抱著既不期盼也不氣餒的心態……唯一引領著我的，是信念和原則，於每一個當下做最正確和最無悔的決定，而我完成了。」

30日稍早，梁國雄的妻子、社運人士陳寶瑩，以及香港社民聯的部分成員欲在法院門外請願，卻遭警方阻擋，被要求離開法院範圍到對面街上；陳寶瑩批評警方，剝奪他們的表達自由。

社民連成員曾健成則主張被告皆無罪，呼籲法庭釋放所有人，讓被囚3年多的被告能夠跟家人團聚。曾健成隨後被帶上警車。

「47人案」另外31位被告此前已認罪，有部分人也在法庭現場。據DW記者現場觀察，前香港眾志秘書長黃之鋒、前香港學聯副秘書長岑敖暉比鄰而坐，時不時微笑交談；前香港民主黨主席胡志偉則向公眾席揮手致意。

根據港媒整理，控方認為，「47人案」一眾被告參與「串謀」，協議要取得立法會過半議席，以要求港府回應反修例運動的「五大訴求」，並打算「濫用否決權」，無差別否決財政預算案，癱瘓政府運作、迫使特首下台，有違國安法。

此前辯方主張，被告透過民主選舉讓市民選出代議士，依憲政機制推動變革並向當權者問責，不應構成「顛覆」。

各界反應

「47人案」受到國際高度關注；30日上午，歐盟、美國、加拿大、法國、義大利、愛爾蘭、捷克等國的使館代表都在法院外等候入場旁聽。自凌晨起，有數十位香港民眾到場排隊；港府也出動大批警力駐守。

「人權觀察」（Human Rights Watch）中國部代理主任王松蓮30日在社交媒體平台X上指出，港人所希望的只是「自由選舉」的權利，「不管中國政府和他們指派的香港法庭怎麼說，民主並不是犯罪」。

王松蓮說，北京政府曾承諾港人有「普選」的權利，卻違背了諾言，「該被追究責任的，應該是北京政府」。

30日上午，法庭外有大批警力駐守。 圖片來源： Tyrone Siu/REUTERS

國際特赦組織中國部主任布魯克斯（Sarah Brooks）透過聲明表示，這場「前所未有」的大規模定罪，「無情地展現了《香港國安法》如何被武器化，被用來消弭異音」。她形容，這是對香港反對派「近乎全面的清洗」，也顯示香港人權正快速瓦解。

布魯克斯表示：「這些人被定罪也向香港其他反對政府作為的人，釋放出一個令人不寒而慄的訊息：保持沉默，不然就面臨牢獄之災。」

「47人案」的起源是2020年7月香港民主派組織、舉行的一場初選。2019年反修例運動之際，民主派在區議會選舉大勝；曾發起「佔中」的法律學者戴耀廷當時認為，民主派應繼續爭取隔年的立法會選舉席次過半。

然而，《香港國安法》在2020年中旬通過，民主派初選遭指有違國安；2021年初，港府大動作抓捕民主派人士，其中47人遭起訴，案件直到2023年初才真正開審，多數被告自被收押至今已經在獄超過1000天。

（綜合報導；DW記者Phoebe Kong對此文有貢獻）

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