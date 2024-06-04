香港嚴防六四集會 行動藝術家沉默悼念遭捕

「六四」天安門事件35週年前夕，香港警方在往年悼念者聚集之處加強戒備。3日晚間，港警在銅鑼灣東角道逮捕以手勢比劃出「六四」的行為藝術家三木。

（德國之聲中文網）本週二（6月4日）為香港《基本法》23條立法通過後首個「六四」紀念日。據香港獨立媒體報導，過往在「六四」天安門事件前，都有藝術家前往銅鑼灣東角道以行為藝術悼念，但今年僅有三木（本名陳式森）現身。

現場畫面顯示，陳式森獨自站在馬路上做出飲酒的手勢，並比劃「8964」，全程未發一語，引來現場媒體包圍搶拍。隨後多名港警一湧而上，將陳式森包圍帶上警車，並拉起橘線將媒體阻擋在人行道上。

香港警方表示，由於陳式森在現場「造成混亂」，因此將他帶到警局，經調查後已將他無條件釋放。

香港警察在逮捕三木的同時拉起警戒線 圖片來源： Tyrone Siu/REUTERS

去年「六四」週年前夕，陳式森也曾與其他行為藝術家前往銅鑼灣悼念，當時亦遭當地警方逮捕。陳式森被架離時，還不斷高呼「勿忘六四」、「香港人唔好驚（香港人不要怕）」等口號。

香港特首李家超4日上午被問及市民若悼念「六四」是否會被阻止，他回應稱，港府針對「個別日子」的政治立場很清晰，強調「任何活動都要守法」，「小心對國安的威脅」，並指要小心有心人士「騎劫議題、借題發揮」，而政府會確保所有公開活動合法進行。

過去曾公開出席六四悼念活動的香港行政會議成員、智庫「民主思路」召集人湯家驊近日接受《香港01》採訪時稱，一般市民若持蠟燭自行至維園悼念應不會觸法，但若同場有其他人作出犯法行為，那就有可能會引起嫌疑。

湯家驊也透露，他會用自己的方式悼念「六四」，但並未表明會以何種方式進行，僅稱自己為公眾人物，不方便公佈。

《南華早報》引述消息人士說法報導，指香港警方除了在3日加強「敏感地點」的行動外，6月4日當天也將特別留意紀念天安門事件相關活動，包含「個人煽動社會動盪」企圖。

消息人士稱，警方將監控社群平台上呼籲民眾集會的貼文，並在以往舉行守夜活動的維多利亞公園（維園）等地加強巡邏。一名消息人士透露，警方除了擔心民眾集會外，也擔心有激進派人士藉此發動孤狼式攻擊。

港媒報導指，銅鑼灣東角道從3日下午開始，每個角落都有戴著耳機的便衣警察駐守戒備，現場「幾乎沒有死角」。晚間8點半左右還有衝鋒車及「豬籠車」等至少5輛警車停靠，還一度有裝甲車出沒。當天最多有將近40名穿著戰術背心的警察在現場，除了登記記者資料，亦以「洩漏警方行動細節」為由，要求記者停止直播。

維園過去是香港舉辦六四大型悼念活動的主要場地，但自2020年開始便被港府以新冠疫情禁止非法聚集為由，不再允許維園守夜活動。去年則由「香港同鄉會」在6月4日前後租下維園場地，舉辦慶祝香港回歸的市集嘉年華，並於今年二度舉辦相關活動。

（綜合報導）

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