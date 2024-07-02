首爾：北韓國家電視台以俄羅斯衛星替代中國衛星

（德國之聲中文網）北韓此舉正值該國與俄羅斯不斷靠近之際。上月，俄總統普丁訪問平壤，與金正恩簽署"突破性"協議，包括承諾在一方受攻擊時提供軍事援助。

首爾統一部周二在一份聲明中稱："北韓已停止使用此前的中國衛星，如今使用俄羅斯衛星傳送節目。"此舉"導致我們部分地區衛星訊號接收受限。"

韓國公眾在法律上被禁止收看平壤國家媒體節目，不過，首爾有關部門以及媒體需要接收衛星訊號以瞭解北韓發布的消息以及政府的宣傳。

朝俄越走越近

二戰後北韓成立，莫斯科和平壤即成為盟友。而在2022年俄羅斯侵略烏克蘭戰爭後，朝俄愈走愈近。

美國及其盟國指責北韓向俄羅斯侵烏戰爭提供彈藥、導彈。新近金正恩與普丁的峰會則引發對兩國間更多物資輸送的擔憂。

普丁與金正恩在平壤達成安全協議後，韓國稱將重新考慮不直接向基輔提供武器的政策。

金正恩和普丁還達成一致，"推動農業、教育、公共衞生、體育、文化和旅遊業的交流合作"。

去年底，北韓將首枚間諜衛星送入軌道。韓國稱，平壤此前接受了莫斯科的技術支持，而作為回報向俄提供對烏作戰的武器。

專家稱，此次北韓改用俄羅斯衛星或許是加強本國空間能力的一次試驗。韓國北韓大學院大學校長楊武仁（音譯，Yang Moo-jin）向法新社表示，這可能是"未來借助俄羅斯技術支持發展商業衛星的一個步驟"。

他說，改換衛星也有助於北韓"阻止韓國通過此前中國衛星的頻率傳播流行文化"。

受孤立的北韓對於本國人民接觸韓國流行音樂或電視劇極為敏感。首爾統一部新近的一份報告稱，2022年的一個案例中，一名男子因持有韓國的相關內容而被處決。

分析認為，北韓轉換衛星也顯示，平壤正在加強與莫斯科的關係，甚至超過與傳統盟友北京的關係。北韓問題世界研究所（World Institute for North Korea Studies）出身脫北者的研究員安燦日（音譯，Ahn Chan-il）向法新社表示："中國可能會開始加大對北韓的外交壓力。"

普丁訪朝：兩國簽署戰略夥伴關係協定 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社）

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