颱風「摩羯」肆虐東南亞 「貝碧嘉」逼近中國

超強颱風「摩羯」已經在越南、緬甸、寮國和泰國導致近300人死亡。緬甸軍政府罕見請求外國協助應對災情。而剛受「摩羯」侵襲不久的中國將迎來颱風「貝碧嘉」。

（德國之聲中文網）截至當地時間周六（9月14日）上午8時，超強颱風「摩羯」（Yagi）已在越南造成262人死亡，83人失蹤，1908人受傷；其中老街省受災最為嚴重，111人死亡，61人失蹤。越南官媒越通社援引越南農業與農村發展部防災與堤壩管理局報導了上述消息。

此外，這場越南北部30年來經歷的最強颱風已造成約17萬間房屋受損，另有超過7.3萬間房屋被淹沒。越南當局還報告稱，農業生產也遭受嚴重影響：幾乎200萬只家禽死亡，約20萬公頃的稻田被淹受損。

據德新社周六報導，目前洪水逐漸消退，受災地區正在努力進行清理工作。聯合國兒童基金會（UNICEF）在一份報告中指出，越南北部數百萬兒童亟需援助，約300萬人無法獲得安全的飲用水和衞生設施。

據該機構估算，約有19萬人——佔越南人口的五分之一——受到了此次颱風的影響，預計需要初步投入1500萬美元以解決受災兒童和家庭的緊急需求。此外，約550個醫療設施和800多所學校受到破壞，200萬名學生面臨教育中斷和安全風險問題。

約五分之一的越南人受到了颱風「摩羯」的影響 圖片來源： Thinh Nguyen/REUTERS

緬軍政府罕見請求外援

法新社周六報導稱，颱風「摩羯」也已經在越南、緬甸、寮國和泰國導致近300人死亡，緬甸軍政府罕見請求外國協助應對致命洪水。

法新社社援引緬甸官方媒體《緬甸環球新光報》（Global New Light of Myanmar）報導，緬甸軍政府周五發表聲明稱，洪水已迫使23.5萬人離家避難。

報導引述緬甸領導人敏昂萊指出：「政府官員需要與外國政府聯繫，請求外國政府為緬甸災民提供救援和紓困措施。」 他強調：「必須盡快展開救援、救濟和恢復行動。」

緬甸軍政府周五公佈的死亡人數為33，而緬甸消防部在同一天早前介紹，救援人員已找到36具遇難者遺體。軍方發言人表示與部分地區的聯繫中斷，正在調查曼德勒（Mandalay）金礦區發生山體滑坡，有數十人被掩埋的報告。緬甸軍方過去曾拒絕或阻撓來自外國的人道主義援助。

洪水在緬甸已迫使23.5萬人離家避難 圖片來源： Sai Aung Main/AFP

持續時間長 影響範圍大

9月1日晚，颱風「摩羯」開始襲擊菲律賓，該國國家減災委員會7日通報稱，颱風「摩羯」已造成該國20人死亡。

9月7日，「摩羯」在中國沿海城市登陸。9月9日，中國媒體財新網援引華南受影響省份陸續公佈的受災情況稱，截至目前，「摩羯」造成海南省4人死亡、95人受傷，廣東通報稱未出現人員死亡，廣西稱無人員傷亡和較大災情險情。「摩羯」致海南、廣東、廣西三省區122.7萬人受災。

「貝碧嘉」強勢來襲

剛受「摩羯」襲擊不久的中國本周末又迎來颱風「貝碧嘉（Bebinca）」。中國中央氣象台周六傍晚將當天早些時候發布的颱風黃色預警改為颱風橙色預警，浙江省氣象局則將颱風應急響應從三級提升至二級。中央氣象台預計「貝碧嘉」將於15日夜間至16日上午在浙江台州到江蘇啟東一帶沿海登陸（颱風級或強颱風級，12-14級）；預計，14日20時至15日20時，上海、浙江東部、福建東北部部分地區有大到暴雨。

這場颱風影響期間正值中國中秋節假期，當局建議公眾密切關注最新預報預警訊息，謹慎選擇出行交通工具，提前做好出行線路規劃，避免前往山區、海島、沿海等危險地區，加強防範可能引發的城市內澇、山洪、地質災害、中小河流洪水等災害。

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