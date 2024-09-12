前CIA華裔特工馬玉清因向中國出售大量國家機密，被判10年監禁。他利用曾在CIA和FBI工作的身份竊取敏感情報，並頻繁與中國情報人員接觸。理由是，他願意看到「祖國母親」的成功。

（德國之聲中文網）一名前美國中央情報局（CIA）官員因向中國提供機密情報而被判處十年監禁。根據美國司法部的聲明，71歲的馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma）在2020年被捕，並於2024年9月11日被華盛頓法院宣判。他在今年5月與檢方達成認罪協議，承認與中國情報部門串謀，交付了涉及國家防禦的敏感訊息，以換取金錢和其他貴重物品。

馬玉清出生於香港，1975年成為美國公民。他於1982年加入CIA，直到1989年離職，期間曾被派駐海外工作，並且也在上海生活過數年。據司法部披露，馬玉清與一名已故親屬共同策劃了這場間諜活動。他的這位兄弟也是一名前CIA官員，曾在1967年至1983年期間為CIA工作。兩人持有最高機密的安全許可，並於2001年3月在香港與中國上海市國家安全局（SSSB）的特工會面，交付了大量機密情報，當時換取了5萬美元現金酬勞。美國情報部門聲稱掌握了當時馬點數現金時的影片錄像。

兩年後，馬玉清申請成為聯邦調查局（FBI）在夏威夷辦公室的語言學家。司法部表示，FBI早已知曉馬玉清與中國情報部門的聯繫，決定僱用他以便監視其間諜活動。馬從2004年到2012年期間在FBI兼職工作，在此期間他竊取並複製了大量機密文件，並通過頻繁的中國之行將這些文件交給上海國家安全局。除了現金，他還收到了包括高爾夫球桿在內的貴重禮物。

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希望看到「祖國母親的成功」

根據法院文件，馬玉清和他的兄弟在2006年還協助中國情報人員識別了一些機密照片中的人物。他甚至向一名臥底FBI特工表示，自己希望看到「祖國母親的成功」。2020年，馬玉清最終在一次誘捕行動中被逮捕，當時他接受了數千美元現金作為對其間諜活動的補償。

儘管他的兄弟在這場間諜行動中扮演了重要角色，但由於其患有阿爾茨海默病且已經去世，未受到起訴。馬玉清在寫給法官的信中表示，正是由於兄弟的影響，他無法在當時揭發這一罪行。他還補充說，兄長對他如同父親一般，而兄長的離世反而讓他有勇氣承認自己的錯誤。

這起案件再次凸顯了美國與中國之間的間諜戰的複雜性和嚴峻性。FBI夏威夷辦公室的特工負責人梅裡爾（Steven Merrill）在判決後表示，無論時間多久，美國政府都會將所有涉案的間諜繩之以法。這也傳遞出一個明確訊號，即那些試圖為外國勢力從事間諜活動的人將無所遁形。

馬玉清的辯護律師在審判期間爭取到了較輕的刑罰，避免了他面臨終身監禁的風險。最終，法庭批准了雙方達成的10年刑期協議，同時要求他在餘生中隨時接受美國政府的測謊測試。司法部指出，馬玉清已經參加了五次詳細的審訊會議，為調查提供了有價值的訊息。

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