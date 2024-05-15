《願榮光歸香港》在港遭YouTube下架

在香港法院做出裁決，批准政府禁止傳播這首在香港家喻戶曉的抗議歌曲一周後，YouTube在香港屏蔽了包括此曲在內的數十個「違禁」影片鏈接。

（德國之聲中文網）影片平台YouTube周二（5月14日）表示，為遵守法院判決，已阻止用戶在香港境內訪問32個被視為違禁內容的影片鏈接。批評者認為，在國安高壓鉗制下，香港這個金融中心的自由進一步遭到打擊。

此前，香港上訴法院批准了政府提出的一項申請，後者要求禁止抗議歌曲《願榮光歸香港》。去年六月，港府首先向法院申請禁令，但是出乎外界預料地被原審法官拒絕，稱憂慮對言論自由造成寒蟬效應。上周三（5月8日），上訴法院就禁制令案宣佈判決，港府律政司上訴成功，頒令禁止傳播、演奏、印刷這首示威歌曲的內容。

法院判詞指網路供應商不應為受禁行為提供便利。法官認為，試圖煽動分裂的持不同政見者可能會將這首歌作為反對國家的武器。

香港抗議運動的「主題曲」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

YouTube回應稱，對法院的判決感到失望，「但我們將但我們會遵守法院的刪除令」。同時這些影片的鏈接將不再顯示在香港的谷歌搜索上。YouTube與谷歌同屬母公司Alphabet。

YouTube平台在一份聲明中表示，他們與人權團體一樣，擔心禁令會阻礙網路言論自由，並稱將繼續考慮上訴的可能。

成員包括Meta、蘋果和谷歌等大型科技公司的亞洲網路联盟（Asia Internet Coalition）表示，自由開放的網路是保持香港優勢的「根本」。

《願榮光歸香港》這首歌誕生於2019年的「反修例」運動期間，很快成為香港民主抗爭的標誌象徵。由於其在網路上廣泛流傳，經常被誤以為是香港的「市歌」。過去兩年期間，在香港代表隊參加的數場國際體育賽事上，曾經出現誤播《願榮光歸香港》為國歌的情況，外國主辦單位解釋是因為該曲在搜索引擎上排名最高而下載了錯誤版本。

抗議者在一家購物中心集會合唱《願榮光貴香港》（2019年資料圖） 圖片來源： Nicolas Asfouri/AFP/World Press Photo/dpa/picture alliance

在谷歌上搜尋「香港國歌」部分結果會顯示《願榮光歸香港》。2023年初，港府曾經要求谷歌從搜尋引擎上移除它們，並把正確的訊息置頂--即中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》，當時被谷歌公司拒絕。

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（路透社、金融時報）

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