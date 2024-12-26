預測：中國電動車銷量2025年將超燃油車

中國有望在2025年成為全球第一個電動車銷量超過傳統內燃機汽車的國家。這意味著將提前10年實現北京制定的目標。

（德國之聲中文網）據英國《金融時報》援引的四家投行和研究機構（投行瑞銀、匯豐，晨星（Morningstar）和伍德麥肯齊）的預測數據顯示，2025年，中國的電動車銷量（包括純電動車和插電式混合動力車）預計將超過1200萬輛，增長約20%。與此同時，傳統燃油車的銷量預計將在明年下降超過10%，降至1100萬輛以下，相較2022年的1480萬輛下降近30%。

按照該預測，中國政府在2020年設定的2035年電動汽車佔汽車總銷量50%的目標有望提前十年達成。這也意味著，中國將比西方國家提前數年，成為全球第一個達到該歷史拐點的國家。

中國電動車崛起 西方轉型緩慢

上海咨詢公司Automobility的數據顯示，2024年外國品牌汽車的市場份額降至37%的歷史低點，遠低於2020年的64%。與此同時，中國電動汽車市場的年增長率則接近40%。

今年12月，通用汽車發布消息稱，重組與上汽集團的內地合資企業，產生的非現金費用和減記費用超過50億美元。同月，保時捷發布官方聲明，預計將對其所持大眾汽車股份進行最高達200億歐元的減記。

12月23日，為應對「汽車產業和外部環境正在發生的巨大變化」，日本第二和第三大汽車製造商本田和日產宣佈將啟動合並磋商。

《金融時報》認為，歐美電動車銷售增長放緩，顯示出西方傳統汽車行業轉型緩慢，且政府補貼存在不確定性，以及對中國進口車的保護主義日益加劇。並引述伍德麥肯茲研究主管的觀點稱，中國電動車發展勢頭正勁則標誌著其在技術開發和全球供應鏈保障關鍵資源方面的成功，其行業規模意味著製造成本大幅降低以及更低的消費者價格。

研究機構晨星指出，包括德國大眾在內的跨國車商預計要到2025年底甚至2026年才會在中國推出新款電動汽車，相較之下，匯豐則預測中國汽車製造商計劃在2024年第四季度發布約90款新車——以大約每天一款的速度——且其中近90%是電動汽車。

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(金融時報等)

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