頂著壓力歡迎普丁 越南政府意欲何為

越南冒著激怒美國的風險接待到訪的俄羅斯總統普丁，其動機是什麼？根據去年洩露的一項秘密協議，越南希望能繞道支付從俄羅斯購買武器的費用。同時，越南也不希望在中俄關係更加緊密時自身利益受損。

（德國之聲中文網）與他本周早些時候在北韓訪問時的盛大排場形成鮮明對比的是，俄羅斯總統普丁抵達越南時受到的歡迎儀式相當低調。在機場，迎接他的是級別較低的部長。

不過這並不影響他在訪問中同樣賺得盆滿缽滿。他會見了越共中央總書記阮富仲和越南新任國家主席蘇林，並簽署了十多項雙邊合作協議，包括教育、醫療、化石燃料和在越南建立核科技中心。

已公開的文件中沒有一份與國防有關，但越南國家主席蘇林說還有一些交易需要保密。

這次訪問已經引來華盛頓的譴責。美國稱越南歡迎普丁是將莫斯科「公然違反國際法」的行為正常化——這指的是俄羅斯對烏克蘭的全面入侵。

越南與俄羅斯之間有秘密交易？

作為其中立外交政策的一部分，河內急於表明自己不是美國的盟友，也不是中國的附庸國。越南對聯合國譴責俄羅斯在烏克蘭發動戰爭的所有決議都投棄權票，聲稱對衝突保持中立，也是拒絕出席上周末在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會的四個東南亞國家之一。此次峰會沒有邀請俄羅斯參加。

普丁在訪問河內期間和越南國家主席蘇林會面 圖片來源： Minh Hoang/AP Photo/picture alliance



「感謝我們的越南朋友在烏克蘭危機上所持的平衡立場，以及他們為尋求和平解決危機的實際途徑提供方便的願望。」據俄羅斯官媒報導，普丁周四（6月20日）表示：「所有這些都完全符合我們兩國關係的精神和實質。」

分析人士一致認為，安全問題是普丁此次訪問的首要原因，儘管俄羅斯和越南媒體主要關注的是經濟問題。

新加坡教育部下屬研究機構——尤索夫伊薩東南亞研究院高級研究員黎宏燮（Le Hong Hiep）告訴德國之聲：「由於這個問題的敏感性，越南可能會選擇不公開披露任何有關潛在交易的訊息，以避免引起西方國家的擔憂。」

越南繞道支付俄羅斯武器費用

直到2022年，俄羅斯一直是越南最大的武器供應國。斯德哥爾摩國際和平研究所數據顯示，到那一年，從俄羅斯採購的武器約佔越南過去20年軍購總額的60%。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，越南的武器進口量急劇下降。繼續從俄羅斯購買武器可能會導致西方國家的負面回應，並使越南面臨遭受美國制裁的風險，特別是根據美國的《通過制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）。

然而，一份洩露出來的日期為2023年3月的越南財政部文件顯示，河內計劃通過向越南和俄羅斯的合資石油企業俄越油氣公司（Rusvietpetro，該公司在西伯利亞擁有石油和天然氣業務）付款，秘密支付從俄羅斯購買武器的費用，從而實現軍隊現代化。

華盛頓國家戰爭學院教授阿布扎（Zachary Abuza）對德國之聲說：「越南確實需要讓2023年的秘密協議和國防採購的替代支付機制運轉起來。」

阿布扎說：「這樣做的目的是為了進行超出其年度國防預算的大額度交易，同時避免使用美元，以免觸犯CAATSA制裁。」

美國和越南當局拒絕對該文件發表評論。去年，《紐約時報》援引一位越南官員的話報導說，在未來二十年裡，越南與俄羅斯的秘密武器協議價值達80億美元。

有傳言稱，河內正試圖從俄羅斯購買戰鬥機和「布拉莫斯」反艦導彈（由俄羅斯和印度合資企業設計的超音速巡航導彈）。

由於越南軍隊擁有數十年使用和維護俄羅斯武器的經驗，俄羅斯武器系統也很容易融入越南軍隊，無需進行額外培訓。

俄羅斯向中國靠攏損害越南利益？

但越南也擔心激怒中國，因為越南與中國在南中國海長期存在領海爭端。

背景閱讀 中越關係有多好？專家：關係改善更多是象徵性

尤索夫伊薩東南亞研究院研究員阮克江（Nguyen Khac Giang）告訴德國之聲，普丁此行的一個原因或許是越南政府希望莫斯科保證，「在俄羅斯入侵烏克蘭後與中國的關係日益密切的情況下，它不會以損害越南利益的方式來換取中國的支持」。

自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯在經濟和地緣戰略上對中國的依賴性大大增強。事實上，長期以來，人們一直懷疑中國政府向俄羅斯施壓，要求其不要向越南出售「布拉莫斯」導彈。

有人認為，失去俄羅斯的支持將使越南的戰略選擇大大減少。

西方能否利用貿易對越南施壓？

隨著在亞洲的地緣政治重要性日漸提升，西方國家可能不會急於動搖和越南的關係，公開向其施壓。然而，它可以利用經貿關係來誘使河內遠離莫斯科。

越南與俄羅斯的貿易往來極少，去年貿易額約僅為36.3億美元，這與越南與美國和歐盟的貿易聯繫形成鮮明對比——與後兩者的貿易額分別為1240億美元和630億美元。

在普丁抵達河內之前，美國駐河內大使館發言人對路透社說：「任何國家都不應該給普丁提供平台來宣傳他的侵略戰爭，否則就會讓他的暴行正常化。」



©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。