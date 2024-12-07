韓總統尹錫悅為緊急戒嚴致歉 執政黨缺席彈劾表決

韓國國會周六舉行針對總統尹錫悅的彈劾案表決。在表決之前，尹錫悅發表國民談話，對3日實施緊急戒嚴道歉。他強調自己不會迴避「對於宣佈戒嚴的法律和政治責任」。

（德國之聲中文網）韓國總統尹錫悅周六（12月7日）在位於首爾的總統府發表國民談話，對3日實施緊急戒嚴道歉。這是他使國家陷入政治混亂後首次公開露面。

尹錫悅在周六的電視講話中表示：「我造成了民眾的不安和不便，我誠摯地道歉。」

在簡短的演說中，尹錫悅並未表示將辭職，只表示「對於宣佈戒嚴的法律和政治責任，我不會迴避」，並且將把穩定政治局勢的方案，包括他的任期，全權交給執政黨決定。

客座評論：尹錫悅的戒嚴令與脆弱的民主

尹錫悅周二晚間宣佈緊急戒嚴，震驚全國及國際社會。國會議員在數小時後成功否決了該戒嚴令，迫使尹錫悅在周三凌晨收回命令。反對派以及尹錫悅所在黨派的重要成員紛紛呼籲他下台。

涉第一夫人「金建希獨檢法」表決未通過

據韓聯社報導，當地時間周六下午5時韓國國會召開全體會議，首先就涉第一夫人的「金建希獨檢法」進行表決。金建希獨檢法的全名為「關於任命獨立檢察官查清總統尹錫悅配偶金建希操縱股價事件真相法案」。尹錫悅的妻子金建希近年來被爆出碩士論文涉嫌抄襲、收受賄賂、干政等醜聞。

在周六的會議上300名議員全部出席，贊成198票，反對102票。該法案要獲得通過，需出席全會的議員三分之二以上投贊成票，也就是說需200名出席全會議員投贊成票才能通過。該表決由反對黨發起，自今年2月和10月之後，第三次在國會遭否決之後，自動作廢。

執政黨決定杯葛彈劾案投票

在結束有關涉第一夫人的表決之後，執政黨國民力量黨宣佈缺席隨後舉行的總統彈劾案表決。國會通過彈劾案須國會過半數在籍議員參與發起且三分之二以上在籍議員投贊成票，也就是200票。由於在野黨一共有192張票，所以如果要彈劾案通過，至少要有8名執政黨議員投贊成票。

如果要彈劾案通過，至少要有8名執政黨議員投贊成票 圖片來源： Jeon Heon-kyun/Pool Photo via AP/picture alliance

在野黨議員陸續完成投票後，有零星幾位執政黨議員進入大廳投票，得到在場的反對黨議員的鼓掌歡迎。

如果彈劾案不能通過，尹錫悅則可以繼續擔任總統一職。韓國執政黨國民力量黨首韓東勳7日表示，總統尹錫悅提前結束任期在所難免，今後將為國為民考慮，拿出最理想的方案。韓東勳當天在尹錫悅發表國民談話後接受記者採訪時如上表述，並表示當前狀況下尹錫悅已不可能正常履職。

如果彈劾案通過，將交由憲法裁判所（憲法法院）負責。不過憲法裁判所9名法官中，目前有3人空缺，審理總統彈劾等重大事件能否正常進行目前尚不清楚。



今年10月，憲法裁判所3名法官任期結束卸任，國會還沒有選出繼任者，所以在憲法裁判所9名法官中，目前只有6人，3席空缺。按照法定人數規定，彈劾案必須得到全部6名法官的同意。

2017年對時任總統朴槿惠的罷免程序持續了三個月。



（韓聯社、路透社等）

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