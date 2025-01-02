韓國警方突擊調查務安機場

韓國警方對12月29日發生的濟州航空中巴士機墜毀事件展開全面調查，這場事故導致181人中179人遇難。

（德國之聲中文網）韓國警方於1月2日上午對務安國際機場、濟州航空首爾辦公室及區域航空辦事處展開搜查行動。這與12月29日發生的濟州航空中巴士機墜毀事故相關。

據法新社報導，警方在聲明中指出：「針對12月29日發生的飛機事故，1月2日上午9點。」警方補充稱，將依據法律和原則迅速、嚴格地確定事故原因及責任。

警方還宣佈，已禁止濟州航空首席執行官金義培離開韓國。濟州航空發言人表示，公司正在評估相關情況。

加大波音飛機檢查力度

韓國代理總統崔尚穆在周四的一場災難管理會議上指出，7C2216航班駕駛艙語音記錄器的數據轉換工作將於周五完成。

事故發生時，該航班因起落架故障在務安國際機場迫降，隨後撞上土石混凝結構的堤岸並起火燃燒。這是韓國歷史上最嚴重的航空事故。

事故發生後，韓國宣佈對所有由國內航空公司營運的波音737-800機型進行特別檢查，重點關注起落架問題。崔尚穆強調，運輸部及相關機構必須對營運維護、教育培訓等方面進行徹底檢查，以回應公眾的關注。

韓國濟州航空空難至少174死 僅2人生還 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

國際合作進行事故分析

此次事故的飛行數據記錄器由於受到部分損壞，已被送往美國，與美國國家運輸安全委員會（NTSB）合作進行分析。

美國國家運輸安全委員會、聯邦航空管理局以及飛機製造商波音公司均已派遣調查人員前往韓國，協助調查此次空難。

崔尚穆表示，政府將不遺餘力地為遇難者家屬提供支持。

這場空難發生於12月29日，當時濟州航空一架從泰國飛往韓國的航班在務安國際機場發生墜毀。據初步調查，鳥類撞擊可能導致發動機失效，成為事故原因之一。



(法新社、路透社)

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