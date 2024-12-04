韓國解除戒嚴 各國反應不一

韓國宣佈解除戒嚴狀態後，美國表示贊賞，俄羅斯聲稱，韓國政局如此動蕩，平壤擔心自身安全是有道理的。北京則表示，不對韓國內政發表評論。

（德國之聲中文網）路透社發自首爾的消息稱，經歷了一夜從戒嚴到解禁的動蕩之後，周三清晨首爾街頭表面上已經恢復了正常。不過，一般認為，周三仍會有大規模的抗議集會。韓國最大的工會組織「韓國貿易聯盟」發起罷工呼籲，並表示只要總統尹錫悅不辭職，抗議行動就不會結束。

一些駐韓國的外交使團向本國公民發出呼籲，盡量不要前往舉行抗議集會的地點。而LG和Naver等韓國大型企業則建議員工盡可能居家辦公。

美國智庫亞洲協會副主席盧塞爾（ Danny Russel）說：「韓國作為國家躲過了一劫，但總統尹錫悅很可能是搬起石頭砸了自己的腳。」

美國國務卿布林肯此前發表聲明，對韓國取消戒嚴表示贊賞。布林肯在一份聲明中稱：「我們仍然期望，政治分歧能以和平方式得到解決，並本著法治國家原則取得共識。」韓國是美國在東亞重要的盟友，目前有大約28500名美軍士兵駐紮在韓國境內。美國五角大樓發言人萊德少將(Pat Ryder)12月3日在記者會上表示，駐韓美軍不受此事件影響，目前也沒有看到北韓軍隊有任何異動。這位發言人強調，美國對韓國的安全承諾堅定不移。 不過，韓國發生嚴重政治危機後，韓美雙方計劃中的防務會談以及聯合軍演已經被推遲。

北京：不討論韓國內政

中國外交部長王毅被記者問及韓國局勢時表示：「這是韓國的內部事務。」12月4日，中國外交部的例行記者會上，發言人林劍表示：「中方注意到有關情況。對於韓國內政，不予評論。中方已提醒在韓中國公民加強安全防範。希望韓方採取有效措施，切實保障中國公民和機構在韓安全。中方在朝鮮半島問題上的立場沒有變化」

中國外交部發言人林建：對於韓國內政，不予評論。 圖片來源： Ichiro Ohara/Yomiuri Shimbun/AP Photo/picture alliance

12月4日，韓聯社報導稱，瑞典首相克里斯特松推遲了原定於本周對韓國的訪問。克里斯特松原定5日抵達韓國進行正式訪問，並同韓國總統尹錫悅舉行會談。目前尚不清楚訪問推遲到何時。此外，日本國會一個負責韓國事務的議員小組也取消原定本月的訪韓計劃。

北約秘書長呂特表示，北約正在密切關注韓國局勢的發展。並強調，北約同首爾的密切關係「牢不可破」。

莫斯科：韓國政局動蕩不安 平壤有理由擔心自身安全

俄羅斯外交部表示，俄方對韓國發生的「悲劇性事件」深表憂慮。俄羅斯外交部發言人瑪麗亞‧扎哈羅娃在俄羅斯衛星廣播電台節目中表示，韓國的事件表明，它是一個不可預測穩定性的國家。北韓不是平白無故地在擔心自己的安全。 她說：「一個宣稱民主的國家兩個小時內就可以變成坦克開到街道上、佔領國會、人民對峙、採取某種強力手段的絕對混亂的國家，有這樣一個不可預測的鄰國——或者相反——一個可預測不穩定性的鄰國，北韓需要關心自己安全的問題。」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃：面對一個不可預測的鄰國，北韓需要關心自身的安全。 圖片來源： Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

韓國總統尹錫悅周二晚間晚上通過電視廣播宣佈戒嚴時宣稱，「反國家勢力」和來自共產主義北韓的威脅導致他宣佈戒嚴。不過，迄今為止，北韓官方尚未對韓國局勢做出回應。

對於歷時僅數小時的韓國戒嚴狀態，西班牙報紙《阿貝賽報》發表評論寫道：「誰都無法對民主自由制度提供擔保，周二，這一真理在世界上最繁榮、最發達的國家之一韓國得到了驗證。

這場鬧劇所發生的地區，中國專制政權正在同自由民主制度展開誰更有效的競爭。對於自由民主的支持者來說，這是一個令人沮喪的黑暗星期。先是在被視為民主燈塔的美國，總統拜登決定赦免他的兒子亨特，從而濫用了美國總統特權。而昨天，韓國在法治與獨裁之間經歷了艱難的選擇。這一切都提醒我們，失去民主的速度有時會比爭取到民主的時間快得多。」



（綜合報導）

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