韓國總統尹錫悅被禁止出境

韓國法務部周一宣佈，對因緊急戒嚴事態而被立案調查的總統尹錫悅採取禁止出境措施。偵查團方面還表示，如果符合條件，可依法對尹錫悅進行緊急拘留。

（德國之聲中文網） 12月9日，韓國法務部宣佈，對因緊急戒嚴事態而被立案調查的總統尹錫悅採取禁止出境措施。

據韓聯社報導，韓國警察廳旗下國家偵查本部特別偵查團同一日對外表示，對總統尹錫悅等11名涉戒嚴事件核心人員已經採取立案調查。偵查團還表示，若符合要件，可依法對尹錫悅進行緊急拘留。但有必要考量相關要件是否具備。

韓國總統在任期間通常享有免於起訴的豁免權。但這並不包括叛亂或叛國罪的指控。

上周二（3日）晚間10時許，尹錫悅在首爾龍山總統府發表「緊急談話」，宣佈實施緊急戒嚴，「以剿滅親朝勢力，維護自由憲政秩序」。

他聲稱，「為確保自由大韓民國永久發展，實施戒嚴是不可避免之舉」。

此舉使韓國陷入政治動蕩。

武裝士兵出現在首都首爾街頭並包圍議會的場景震驚了韓國全國，也令國際輿論一片嘩然。

韓國民眾國會外集會 要求尹錫悅下台 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

韓國國會連夜召開全體會議，表決通過關於要求解除緊急戒嚴的決議案。

尹錫悅在數天後終於出面為自己的行為道歉，但是他沒有宣佈辭職。

韓國國會周六（7日）舉行針對總統尹錫悅的彈劾案表決，因執政黨宣佈缺席表決，最終彈劾案未能通過。

最大反對黨民主黨已經表示，本周將推動新一輪彈劾動議。

上周末，首爾爆發大規模抗議活動，民眾要求總統尹錫悅下台。 圖片來源： Chris Jung/NurPhoto/picture alliance

（綜合報導）

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