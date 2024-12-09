韓國總統尹錫悅被禁止出境

政治韓國
韓國總統尹錫悅被禁止出境2024年12月9日
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（德國之聲中文網） 12月9日，韓國法務部宣佈，對因緊急戒嚴事態而被立案調查的總統尹錫悅採取禁止出境措施。
據韓聯社報導，韓國警察廳旗下國家偵查本部特別偵查團同一日對外表示，對總統尹錫悅等11名涉戒嚴事件核心人員已經採取立案調查。偵查團還表示，若符合要件，可依法對尹錫悅進行緊急拘留。但有必要考量相關要件是否具備。
韓國總統在任期間通常享有免於起訴的豁免權。但這並不包括叛亂或叛國罪的指控。
上周二（3日）晚間10時許，尹錫悅在首爾龍山總統府發表「緊急談話」，宣佈實施緊急戒嚴，「以剿滅親朝勢力，維護自由憲政秩序」。
他聲稱，「為確保自由大韓民國永久發展，實施戒嚴是不可避免之舉」。
此舉使韓國陷入政治動蕩。
武裝士兵出現在首都首爾街頭並包圍議會的場景震驚了韓國全國，也令國際輿論一片嘩然。
韓國國會連夜召開全體會議，表決通過關於要求解除緊急戒嚴的決議案。
尹錫悅在數天後終於出面為自己的行為道歉，但是他沒有宣佈辭職。
韓國國會周六（7日）舉行針對總統尹錫悅的彈劾案表決，因執政黨宣佈缺席表決，最終彈劾案未能通過。
最大反對黨民主黨已經表示，本周將推動新一輪彈劾動議。
（綜合報導）
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